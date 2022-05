Abwehrstratege von Tusem Essen zieht es zum Liga-Rivalen

In Viktor Glatthard verliert Tusem Essen einen erfahrenen Abwehrmann an den HSC Coburg.

Essen. Tusem Essen verliert in dem Schweizer Viktor Glatthart einen erfahrenen Defensivmann. Wechsel liegt auch in der Essener Philosophie begründet.

Abwehrstratege und Kreisläufer Viktor Glatthard verlässt den Handball-Zweitligisten Tusem Essen zum Saisonende in Richtung HSC 2000 Coburg. Der Schweizer kam erst im Sommer 2021 vom norwegischen Erstligisten Haslum HK zur Ruhrpott Schmiede und war in Essen vor allem als erfahrener Abwehrspieler gefordert.

„Danke für eine sehr schöne und prägende Zeit in Essen“, sagt Glatthart. „Ich durfte hier viel lernen – von tollen Mitspielern, von super Trainern und vor allem von spannenden Mitmenschen. Die Handballkultur Deutschlands mit einem Verein wie Tusem Essen zu erkunden, ist eine ehrenvolle Sache. Aufgrund des konsequenten Weges, auf junge Talente aus der Region zu setzen, habe ich nach einer neuen sportlichen Herausforderung gesucht. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit den Fans am Hallo.“

Tusem Essen verliert in Glatthard einen Teamplayer

„Wir bedauern es sehr, dass Viktor in der kommenden Saison nicht mehr uns am Ball ist. Dennoch freuen wir uns für ihn, dass er seinen weiteren handballerischen Werdegang in Deutschland fortführt und wir in Kontakt bleiben. Durch seine professionelle, menschliche und motivierende Art hat er sich schnell bei uns integriert. Er ist ein absoluter Teamplayer, den wir auch menschlich vermissen“, loben Tusem-Geschäftsführer Niels Ellwanger und Sportdirektor Herbert Stauber unisono.

Der Tusem spielt am nächsten Samstag (19 Uhr) beim Tabellenvorletzten TV Emdetten.

