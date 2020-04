Schickt sein Team in ein virtuelles Match: RWE-Trainer Christian Titz.

RWE Aachen und Rot-Weiss Essen messen sich an der Spielekonsole

Essen. In einem virtuellen Match am 9. Mai wollen die beiden Traditionsvereine den 2015 aufgestellten Rekord von 30.313 Fans brechen. Gewinne locken.

Die Partie Alemannia Aachen gegen RWE am 7. Februar 2015 war etwas für die Geschichtsbücher: 30.313 Fans beider Lager machten den ausverkauften Tivoli zu einem Hexenkessel. So viele Zuschauer gab es bei einem Viertligaspiel in Deutschland noch nie. Diesen Rekord möchten beide Vereine bei einem gemeinsamen virtuellen Event nun einstellen.

Damit die Fans in dieser schwierigen Zeit nicht vollständig auf das Traditionsduell verzichten müssen, bieten beide Vereine am 9. Mai ihren Anhängern ein buntes Programm mit Interviews und Gesprächen rund um das Traditionsduell, werfen gemeinsam einen Blick zurück auf die Rekordbesucherzahlen und erinnern an die spannendsten Duelle der Vergangenheit.

Einstellung des Zuschauerrekords ist das Ziel

Um am Ende des Tages jedoch einen Sieger küren zu können, wird die Partie auf den virtuellen Rasen verlegt. In mehreren Runden werden Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen auf der Konsole gegeneinander antreten. Außerdem treffen Fans und – als besonderes Highlight – die Profis beider Vereine aufeinander. Ziel ist an diesem Tag nicht nur ein virtueller Auswärtssieg, sondern die Einstellung des Zuschauerrekords aus dem Jahr 2015.

Zum Preis von zwei Euro können sich Fans ab sofort ihr Ticket über den Online-Shop von Rot-Weiss Essen sichern. Es bietet einen Zugang zum Stream und zusätzlich die Chance auf tolle Gewinne. Alle Besucher nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Desto mehr Tickets gekauft werden, desto höher ist die Gewinnchance. Zu gewinnen gibt es unter anderem VIP-Karten, Matchworn-Trikots mit Unterschriften und vieles mehr.