83:91! Aufholjagd der Miners bleibt unbelohnt

Es wäre eine der schöneren Geschichten dieser insgesamt grässlichen Saison gewesen - ein Comeback-Sieg der ETB Wohnbau Miners gegen die BG Dorsten an alter Bundesliga-Wirkungsstätte. Doch der Basketball-Erstregionalligist musste sich den Gästen am Ende doch mit 83:91 geschlagen geben.

Die Chance war groß auf den zweiten Sieg der Saison, „wir hatten in den letzten Minuten des Spiels einige offene Würfe, aber wir haben sie nicht getroffen“, so Miners-Coach Dhnesch Kubendrarajah enttäuscht. Und so durften nach 40 Minuten die Gäste aus Dorsten jubeln, die zuvor einen fast sicher geglaubten Erfolg fast aus der Hand gegeben hätten.

Mit 40:58 hatten die Miners zur Pause zurückgelegen und in den 20 Minuten zuvor ein ganz schwaches Bild abgegeben. Für beide Mannschaften geht es in dieser Spielzeit um nichts mehr - Dorsten hat den Klassenerhalt in der Tasche und die Playoffs verpasst, der ETB steht als Absteiger fest. Doch wie wenig Intensität die Miners in den ersten beiden Vierteln auf das Spielfeld brachten, war schon erstaunlich.

Erschreckend. Einzig Chris Alexander war ein kleiner Lichtblick. Er wehrte sich nach Kräften und wurde in Durchgang zwei endlich auch von einer wachgeküssten ETB-Mannschaft unterstützt, die sich anschickte, den deutlichen Rückstand nach und nach abzubauen. Was bereits in der 31. Minute geschafft war (71:71), mit 27:12 war das dritte Viertel zuvor an die Essener gegangen. Es blieb bis zum Ende spannend, doch Dorsten sollte sich letztlich durchsetzen.

Randnotiz mit vielleicht emotionalem Wert: Chris Alexander war es bei seinem wohl endgültig letzten Auftritt am Hallo vorbehalten, für die letzten Punkte des Spiels verantwortlich zu zeichnen. Es waren insgesamt 37 an diesem Abend - bei einer Trefferquote von 54 Prozent aus dem Feld. Dazu gesellten sich fünf Rebounds, fünf Assists und vier Steals. Keine Frage: Die Verpflichtung des Essener Publikumslieblings war ein Coup.

Doch Alexander allein konnte diese Saison nicht retten. Es wird ihn am meisten schmerzen - er, der sich so sehr mit dem ETB identifiziert. Er, der vor seinem ersten Auftritt überhaupt schon wieder entlassen war - ehe der ETB seine Dienste doch brauchte und Abbitte hatte leisten müssen. Es entwickelte sich fortan eine Beziehung zwischen Spieler, Verein und Fans, die wohl nur selten ist. Die aber in wenigen Wochen wohl endgültig beendet werden muss.

ETB - Dorsten 83:91 (40:58)

ETB: Alexander (37), Bakkali (21), Moukas (10), Möbes (5), Agypong (5), Plescher (3), Hamad (2), Michels, Pobric.

Die Viertel: 16:24, 24:34, 27:12, 16:21.