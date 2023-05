8:0! Durchmarsch perfekt – Adler Union Frintrop ist Meister

Essen. Adler Union Frintrop hat es geschafft: Der Essener Landesligist marschiert dank des Siegs über Frohnhausen in die Oberliga durch und ist Meister.

Riesenjubel am Wasserturm: Adler Union Frintrop schlägt den VfB Frohnhausen und steigt in die Oberliga auf. Mit dem Sieg hat sich das Team von Trainer Marcel Cornelissen den Titel gesichert – und damit den Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga perfekt gemacht.

Was für eine Saison – sie wurde standesgemäß gekrönt. 8:0 (4:0) gewann Adler Union an diesem Sonntagnachmittag gegen den Essener Nachbarn. Die Oberliga kann sich auf eine neue Attraktion freuen, herzlichen Glückwunsch!

