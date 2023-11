70 Minuten in Überzahl: ETB blamiert sich beim Letzten

Essen. Der ETB Schwarz-Weiß spielt in St. Tönis ab der 20. Minute mit einem Mann mehr und führt sogar – zum Sieg reicht es trotzdem nicht.

Nachdem der ETB Schwarz-Weiß Essen kassierte beim bisherigen Liga-Schlusslicht SC St. Tönis eine bittere 1:2 (1:0)-Niederlage – und das trotz 70-minütiger Überzahl.

Durch die Niederlage bleiben die Schwarz-Weißen auf dem elften Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein. Am nächsten Samstag geht es dann für den ETB mit dem Nachholspiel gegen den VfB Homberg weiter.

ETB Schwarz-Weiß Essen ist ein Mann mehr und geht in Führung

Nachdem sich ETB-Stammkeeper Michele Cordi im Abschlusstraining verletzt hatte, durfte erstmalig Youngster Ryan Valentine das Essener Gehäuse hüten. Die Gastgeber begannen gut und hätten bereits in der achten Spielminute mit 1:0 in Führung gehen können: Lennard Kaiser lief nach einem Konter mutterseelenallein auf Valentine zu, der seinen Schuss aus kurzer Entfernung mit einer tollen Fußabwehr gerade noch entschärfen konnte. Dann schien es, als würde alles für den ETB laufen. SC-Torhüter Joshua Claringbold sah in Minute 20 wegen einer Notbremse die Rote Karte, in Minute 43 traf Mohamed Cissé aus dem Gewühl heraus zum 1:0 für Essen.

Weitere Berichte aus dem Essener Amateurfußball

„Wir haben in der gesamten ersten Halbzeit keine Energie auf den Platz bekommen und waren in unseren Abläufen sehr behäbig. Die 1:0-Führung war schmeichelhaft, ein 0:0 wäre zur Halbzeitpause gerechter gewesen“, analysierte ETB-Trainer Damian Apfeld die ersten 45 Minuten.

ETB-Trainer findet klare Worte nach der Niederlage

Kurz nach dem Seitenwechsel hätten die Schwarz-Weißen direkt auf 2:0 erhöhen können: Niko Bosnjak traf aus sehr spitzem Winkel aber nur den rechten Außenpfosten (49.). In der 70. Spielminute fiel dann der 1:1-Ausgleich für St.Tönis durch ein Essener Eigentor – Labinot Kryeziu fälschte eine Flanke unglücklich ab. Und es kam noch schlimmer: Morten Heffung drehte das Spiel fünf Minuten später zurück. Der ETB hatte darauf keine Antwort mehr.

„Es ist unerklärlich, dass man nach einem 4:0 in Hamborn und einer guten Trainingswoche hier so auftritt. Das ist enttäuschend und nicht nachzuvollziehen. Am Ende war es eine gerechte Niederlage, die wir hier schlucken müssen“, fand Damian Apfeld deutliche Worte.

So haben sie gespielt

SC St. Tönis – ETB SW Essen 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Cissé (43.), 1:1 Kryeziu (70. / Eigentor), 2:1 Heffungs (75.)

ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu, Kryeziu (72. Poznanski), Lach, Usein – Zimmerling, Matten – Cissé (75. Weihmann), Bosnjak (77. Williams), Addai – Kesim

Rote Karte: Claringbold (20. / Notbremse)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen