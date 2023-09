7:0! Frohnhausen feiert Kantersieg und „Oldie“ Issa Issa

Essen. Der VfB Frohnhausen zeigt beim 7:0 beim FSV Duisburg eine beeindruckende Vorstellung. Wie Coach Issam Said den ersten Auswärtsdreier einordnet.

Was für eine Machtdemonstration des VfB Frohnhausen! Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge stand die Mannschaft von Trainer-Urgestein Issam Said beim FSV Duisburg schon unter Zugzwang, aber sie lieferte in beeindruckender Art und Weise. Mit 7:0 fertigten die „Löwen“ den hoffnungslos unterlegenen Gastgeber ab und kletterten durch den dritten Saisondreier auf Platz zwölf.

Bereits nach acht Minuten hatte die Said-Elf mit einem Doppelschlag die Weichen auf Auswärtssieg gestellt. Aksit Sen und Issa Issa waren die Torschützen. „Die Anfangsphase gehörte klar uns. Wir haben früh mit 2:0 geführt und hätten auch schon das dritte oder vierte Tor nachlegen können. Zwischen der 25. und 35. Minute hatten wir etwas Glück, als unser Torwart Andre Bley zweimal richtig gut pariert hat“, resümierte Said den ersten Durchgang.

Nach dem Wechsel spielte nur noch Frohnhausen

Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch der VfB Frohnhausen. Es folgten vier Treffer binnen 18 Minuten. Mit dem Schlusspfiff erzielte Issa Issa dann sogar noch den Treffer zum 7:0 – sein viertes Tor an diesem Nachmittag. Keine Frage, der 39-jährige Ex-Profi war der Matchwinner für den VfB. Entsprechend gab es auch ein Sonderlob von seinem Trainer: „Unser Oldie Issa Issa hat die Mannschaft geführt und ist vorneweg gegangen.“

Insgesamt zeigte sich Coach Said mit dem Auftritt im zweiten Durchgang mehr als zufrieden: „In der zweiten Halbzeit haben wir den FSV Duisburg an die Wand gespielt. Meine Mannschaft war physisch stark, klar im Kopf und hochkonzentriert. Wir wollten diesen Sieg unbedingt und das hat man gesehen. Ich bin stolz auf meine Truppe. Auf dem Papier war es ein schwieriges Spiel, aber die Jungs haben diese Aufgabe wirklich bravourös gelöst. Das war richtig, richtig gut. Beim nächsten Spiel gegen Budberg wollen wir diesen Sieg veredeln.“

Tore: 0:1 Sen (4.), 0:2 Issa Issa (8.), 0:3 Said (51.), 0:4 Said (56.), 0:5 Issa Issa (65.), 0:6 Issa Issa (69.), 0:7 Issa Issa (90.).

