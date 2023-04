5:2 gegen Tusem! Adler Union Frintrops Double-Traum lebt

Essen. Tabellenführer in der Landesliga, jetzt auch im Pokalfinale: Bei Adler Union Frintrop läuft’s. Warum der Tusem trotz Pokal-Aus zufrieden ist.

In der Landesliga läuft es für Tabellenführer Adler Union Frintrop bestens, nun hat das Team auch das Kreispokal-Finalticket gelöst. 5:2 (2:0) gewann Frintrop gegen Tusem.

Im Endspiel wartet dann der Sieger der Partie zwischen dem VfB Frohnhausen und SV Burgaltendorf (3. Mai). Das Double winkt, dank eines Doppelschlags. Kurz vor der Pause trafen Lucas Toepelt und Tommy Groll gegen den Ligarivalen Tusem, 2:0. Davor verlief die Partie ausgeglichen. Adler Union hatte zwar mehr Ballbesitz, aber klare Chancen blieben aus. „Wir waren brutal effektiv“, resümierte Erfolgstrainer Marcel Cornelissen nach dem Abpfiff.

Adler Union Frintrop gegen Tusem: Fünf Tore nach der Pause

Im zweiten Durchgang zeigte Tusem Moral und erzielte zwei Treffer, aber der Sieg der Gastgeber war nie richtig gefährdet. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff machte Frintrops Top-Torjäger Yannick Reiners nach einem Doppelpass mit Kapitän Jonas Rübertus endgültig den Deckel drauf. Cornelissen sprach anschließend von einem gelungenen Pokalabend: „Wir hatten viele gute Aktionen in der Offensive. Das war schon ganz gut anzusehen.“

Für die Gäste richtet sich der Fokus nach der Pokalpleite voll und ganz auf den Abstiegskampf und dem wichtigen nächsten Spiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Wülfrath. Entsprechend gefasst nahm Trainer Carsten Isenberg die Niederlage am Wasserturm auf: „Ich denke, wir haben uns sehr gut verkauft. In der zweiten Hälfte waren wir nach dem Anschlusstreffer am Drücker. Am Ende ist der Sieg für Adler in Ordnung, aber sicherlich ein, zwei Tore zu hoch. Wir nehmen eine positive Leistung mit und fokussieren uns jetzt voll auf Sonntag.“

Alle Brennpunkte und News aus der Essener Fußballszene.

Tore: 1:0 Toepelt (39.), 2:0 Groll (45.), 2:1 Hönig (59.), 3:1 Ohters (65., Elfmeter), 4:1 Wischnat (67.), 4:2 Golz (70.), 5:2 Reiners (87.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen