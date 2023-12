37 Fotos: Moskitos Essen feiern 5:1-Heimsieg gegen Leipzig

Essen. Eishockey-Oberligist trifft beim 5:1-Heimsieg am Westbahnhof drei Mal in der Schlussphase. Vor Weihnachten kommt es zum absoluten Spitzenspiel.

Dennis Reimer hebt den Kopf, sieht die Lücke im kurzen Eck und schließt aus kurzer Distanz ab. Die Scheibe zappelt im Netz der Icefighters Leipzig (56.) – und die 900 Zuschauer am Westbahnhof dürfen den vorentscheidenden Treffer zum 3:1 in der Schlussphase des Heimspiels der Moskitos Essen bejubeln. Die Gäste aus Sachsen dürfen zwar noch einmal fast fünf Minuten in teils doppelter Überzahl um den Anschluss kämpfen, die lettischen Moskitos-Angreifer Sandis Zolmanis (58.) und Elvijs Biezais (60.) bringen den 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)-Heimsieg aber durch zwei Abschlüsse aus der eigenen Zone ins leere Leipziger Tor endgültig unter Dach und Fach.

Damit hat der Essener Eishockey-Oberligist die Sieben-Sieges-Serie der Icefighters gebrochen und die eigene auf drei Siege in Folge ausgebaut. In das Vorweihnachts-Heimspiel gegen die Hannover Scorpions am Freitag (20 Uhr, Westbahnhof) gehen die „Mücken“ also punktgleich mit dem Tabellenführer. Egal, wie das Spitzenspiel ausgeht: Das Weihnachtsfest am Westbahnhof dürfte so oder so ein besinnliches werden.

Moskitos: Niklas Heyer zurück im Kader, Robin Slanina fällt aus

Bei den Gastgebern kehrte der zuletzt erkrankte Niklas Heyer in den Kader zurück, musste sich aber zuerst hinten anstellen in Reihe vier. Dafür fehlte Robin Slanina verletzungsbedingt, Youngster Maksim Anton verpasste das Heimspiel erneut aufgrund des U20-Nationalmannschaftlehrgangs. Förderlizenz-Unterstützung erhielten die Moskitos von Niclas Focks, Carl Konze (beide Krefeld Pinguine) und Philipp Seidel (Düsseldorfer EG), DEG-Talent David Lewandowski zählte hingegen nicht zum Kader.

Die Moskitos waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft, suchten schnell die ersten Abschlüsse und blieben im ersten, gleich vierminütigen Powerplay geduldig auf der Suche nach der Führung. Als die Strafe gegen Leipzigs Brad Snetsinger, der Dennis Reimer im Gesicht getroffen hatte, abzulaufen drohte, startete der Lette Sandis Zolmanis über die rechte Seite durch, hatte das Auge für Enrico Saccomani, der zum 1:0 einschob (6.). Die „Mücken“ ließen die Gäste kaum mal über die eigene blaue Linie, bestimmten das Geschehen.

Moskitos: 2:0-Führung nach überzeugendem Anfangsdrittel

Eine kleine Druckphase nach einer Viertelstunde reichte dem ESC, um das 2:0 nachzulegen: Philipp Seidel hatte aus der Distanz abgezogen, die Scheibe rutschte durch ins Netz, da war niemand mehr dran (15.) – der erste Treffer des 18-Jährigen im Senioren-Eishockey. In den Schlussminuten des nahezu perfekten Anfangsdrittels leisteten sich die „Mücken“ die ein oder andere Unkonzentriertheit, ohne aber dafür bestraft zu werden.

Moskitos besiegen Icefighters Moskitos besiegen Icefighters Das Spiel ESC Wohnbau Moskitos gegen die Icefighters aus Leipzig endete mit 5:1. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Im Mittelabschnitt fanden die Icefighters jedoch – beflügelt durch ein zwischenzeitlich doppeltes Powerplay - besser in die Begegnung. In Überzahl trafen die Gäste nur die Latte, kamen dann aber nach einer halben Stunde zum Anschluss: Essener Scheibenverlust in der gegnerischen Zone, Fabio Frick ließ sich von Manuel Nix überlaufen, Leipzig Jan-Luca Schumacher verwandelte den Abpraller zum 1:2 (30.).

Die Moskitos hingegen verloren ihre Linie, kreierten kaum noch vielversprechende Aktionen in der Offensive – bis zur 32. Minute. Nach einem schnellen Doppelpass mit Enrico Saccomani verpasste Sandis Zolmanis das 3:1 nur knapp. Danach blieb Essen immer wieder gefährlich im Angriff, holte sich den Zwei-Tore-Vorsprung aber auch im nächsten Powerplay nicht zurück.

Moskitos bringen Heimsieg souverän ins Ziel

Leipzig hatte seinerseits im Schlussdrittel während der nächsten Überzahlsituation die Chance auf den Ausgleich, die Hausherren aber verteidigten erfolgreich – und ruhten sich danach nicht auf der knappen Führung aus. Die „Mücken“ nutzten die sich bietenden Räume, weil die Icefighters nun etwas offensiver dachten, und schlossen innerhalb kürzester Zeit gleich mehrfach gefährlich ab.

Auf der Gegenseite hielten die Essener den Gegner recht konsequent vom eigenen Tor fern. Wenn die Gäste mal vor dem Moskitos-Gehäuse auftauchten, war ESC-Torwart Bastian Flott-Kucis zur Stelle – und durfte nach einigen weiteren Paraden dann dabei zuschauen, wie seine Teamkollegen den Heimsieg endgültig klarmachten.

So haben sie gespielt

Moskitos – Icefighters Leipzig 5:1

Drittel: 2:0, 0:1, 3:0

Tore: 1:0 Saccomani (6.), 2:0 Seidel (16.), 2:1 Schumacher (30.), 3:1 Reimer (56.), 4:1 Zolmanis (Empty Net, 58.), 5:1 Biezais (Empty Net, 60.)

Strafminuten: Essen 12 – Leipzig 8

Zuschauer: 918

