Niederrheinpokal 3:5! FC Kray schnuppert gegen SSVg Velbert an der Sensation

Essen. Der Regionalligist setzt sich durch, aber strauchelt zwischenzeitlich gewaltig: So lief das Pokalspiel zwischen dem FC Kray und der SSVg Velbert.

Ein klasse Pokalfight des Underdogs, aber der Favorit hat sich durchgesetzt: Die SSVg Velbert gewann das Niederrheinpokalspiel beim FC Kray mit 5:3 (2:0) – und es wurde zwischenzeitlich richtig spannend.

Die Gäste aus der Regionalliga hatten im Vergleich zur Startelf beim Sieg gegen den Wuppertaler SV viele Veränderungen vorgenommen und fanden auch nicht gut in die Partie. Sie liefen den Landesligisten hoch an, gewannen vorne aber kaum Bälle und im Spiel mit dem Ball waren sie zunächst zu langsam und nicht präzise genug. Den ersten Abschluss hatten die Platzherren nach einer Ecke per Kopfball, der jedoch das Tor deutlich verfehlte.

SSVg Velbert verspielt eine Zwei-Tore-Führung in Kray

Auf Velberter Seite hatte Florian Berisha die erste Möglichkeit, als sich Cellou Diallo über außen durchgesetzt hatte, doch in Bedrängnis konnte er die Hereingabe nicht verwerten. Nach einer halben Stunde spielte Noah Abdel Hamid schließlich einen langen Ball auf Benjamin Hemcke, der vom linken Flügel ins Zentrum passte, wo Diallo den Ball annahm, ihn sich noch einmal zurechtlegte und zum 1:0 vollendete.

Andri Buzolli, Timo Mehlich und Mamadou Cellou Diallo Diallo schafften es in die nächste Runde. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Wenig später verlor Joey Gabriel den Ball im Mittelfeld, die Krayer schalteten schnell um, doch Marc Andre Gotzeina köpfte mach der starken Flanke von Danilo Curaba unbedrängt aus kurzer Distanz neben das Tor. Kurz vor der Pause erhöhte Velbert durch Ismail Remmo.

Nach dem Seitenwechsel wirkte der Regionalligist dann sehr fahrlässig in der Defensive und hatte zunächst Glück, dass der kurz zuvor eingewechselte Ayman Yagoub den Ball nach einem Pass von Curuba nicht unter Kontrolle bekam, denn sonst hätte er frei vor SSVg-Torhüter Jan Fauseweh gestanden. Nur eine Minute später machte es Yagoub dann besser, als er nach einem unnötigen Ballverlust der Velberter auf 1:2 verkürzte. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Köse, schätzte Fauseweh die Situation falsch ein und Pascal Itter erzielte per Kopf den Ausgleich zum 2:2.

FC Kray: Offenes Spiel nach der Pause

Das Spiel war nun komplett offen, die Krayer witterten ihre Chance. In dieser Phase wirkten die Gäste plötzlich völlig verunsichert, so dass Trainer Dimitrios Pappas reagierte und mit Robin Hilger und Markus Pazurek zwei etatmäßige Stammspieler einwechselte. Danach wurde die SSVg-Auswahl wieder etwas sicherer und sauberer im Passspiel und belohnte sich dann auch mit dem Treffer zum 3:2 durch Lamin Touray, der aus kurzer Distanz den Ball unter die Latte jagte, als die Essener die Situation im Strafraum nicht klären konnten. Durchatmen, SSVg.

Mit dem 4:2 durch Diallo nach einer Balleroberung von Hilger schien die Entscheidung zugunsten des Favoriten gefallen zu sein, doch zu Beginn der Nachspielseit versetzte Yagoub mehrere Velberter im Strafraum und verkürzte mit einem Schuss ins lange Eck auf 3:4. Als der Landesligist alles nach vorne warf, vollendete Berisha einen Konter nach Zuspiel von Hilger zum 5:3 Endstand. Ein wilder Ritt.

Velbert ist froh übers Weiterkommen

„Wir haben durchrotiert, auch die Belastungssteuerung berücksichtigt und sind letztlich eine Runde weitergekommen, das war wichtig. Für Cellou Diallo hat es mich besonders gefreut, dass er mit zwei Toren nach der Verletzung zurückgekommen ist“, sagte der SSVg-Vorsitzende Oliver Kuhn nach der Partie. „Wir sind schon enttäuscht, dass wir die gute Leistung nicht in einen Sieg ummünzen konnten. Wir hatten mehr Chancen als der Gegner, haben sie aber leider nicht genutzt. Wir haben dann aber auch einige Fehler gemacht, die auf dem Niveau eben sofort bestraft werden“, resümierte Sebastian Amendt, der Trainer des FC Kray.

FC Kray – SSVg Velbert 02 3:5 (0:2)

Kray: Koczor, Sarr, Jaegers, Tietz, Kadrijaj (46. Yagoub), Gotzeina, Curaba (86. Mustapha), Tawada, Köse, Togbedji (46. Uzukwu), Itter

SSVg: Fauseweh, Gabriel, Diallo, Cain, Kaya (58. Urban), Buzolli (63. Hilger), Berisha, Hemcke (63. Pazurek), Mehlich (46. Mehlich), Abdel Hamid, Remmo (46. Touray)

Tore: 0:1 Diallo (33.), 0:2 Gabriel (41.), 1:2 Yagoub (48.), 2:2 Itter (58.), 2:3 Touray (69.), 2:4 Diallo (79.), 3:4 Yagoub (90.+1), 3:5 Berisha (90.+6)

