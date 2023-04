Maximilian Golz traf doppelt für den Tusem in Mintard.

Fußball: Landesliga 3:2! Wie dem Tusem Essen der Coup in Mintard gelingt

Frohnhausen setzt seine Serie fort, Steele holt einen ganz wichtigen Dreier und Tusem gelingt der Coup in Mintard. Das war in der Landesliga los.

Essen. FC Remscheid - VfB Frohnhausen 1:1 (1:1). Für das große Ziel Klassenerhalt sammelte der VfB Frohnhausen einen wichtigen Auswärtspunkt. Durch dieses Ergebnis beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bereits komfortable sechs Punkte. Die frühe Führung der Hausherren konnte VfB-Urgestein Samir Laskowski, der den Verein am Ende der Saison in Richtung SC Frintrop verlassen wird, egalisieren.

Gäste-Trainer Issam Said freute sich über das neunte Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage: „Wir gehen durch ein klares Abseitstor in Rückstand, aber die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und direkt den Ausgleich erzielt. Die Jungs haben sich den Punkt insgesamt verdient. Es war ein schwieriges Spiel bei einem starken Gegner auf Rasen.“

Tore: 1:0 (7.), 1:1 Laskowski (20.).

Steele-Sieg in Solingen: „Ganz wichtiger Sieg“

DV Solingen - SpVgg Steele 1:3 (1:1). „Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns“, atmete Steele-Coach Dirk Möllensiep nach dem Abpfiff tief durch. Bei drei restlichen Spielen beträgt der Vorsprung auf die verbotene Zone sechs Zähler.

Brennpunkte aus dem Essener Fußball:

Ganz zur Freude von Möllensiep, der vor allem die Moral hervorhob: „Wir haben bereits nach einer Minute 0:1 zurückgelegen, aber danach waren wir ganz klar die bessere Mannschaft und konnten uns viele Chancen erspielen. Wir freuen uns über die drei Punkte.“

Tore: 1:0 (1.), 1:1 Lippeck (36.), 1:2 Lippeck (55.), 1:3 Eigentor (59.).

Tusem-Coup in Mintard: „Wir wollen unsere Chance wahren“

Blau-Weiß Mintard - Tusem Essen 2:3 (1:1). Tusem gelang die Überraschung und verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer auf drei Punkte. Damit ist alles wieder drin für die Essener im Kampf um den Klassenerhalt. Stürmer Maximilian Golz avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Coach Carsten Isenberg lobte den Auftritt seines Teams: „Die ersten 15 Minuten haben wir verschlafen, aber danach haben die Jungs ein ganz starkes Spiel gemacht. Wir wollten mit aller Macht unsere letzte Chance wahren und das hat die Mannschaft komplett verkörpert.“

Tore: 1:0 (2.), 1:1 Hajdari (29.), 1:2 Golz (62.), 1:3 Golz (63.), 2:3 (90.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen