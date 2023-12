29 Fotos: Moskitos finden gegen die Hamm zurück in die Spur

Essen. Eishockey-Oberligist feiert 5:2-Heimsieg am Westbahnhof gegen die Hammer Eisbären. Doch das war nicht die einzige gute Nachricht für die Fans.

Als das Maskottchen der Moskitos Essen vor dem Heimspiel gegen die Hammer Eisbären zwei Trikots auf dem Eis auspackte, hielten die Essener Anhänger für einen kurzen Moment den Atem an: Die Mücke streckte das Trikot von Elvijs Biezais in die Höhe, dann folgte das von Sandis Zolmanis. Pünktlich zum ersten Advent verteilte der Eishockey-Oberligist die ersten Geschenke an seine Anhänger: Die beiden lettischen Leistungsträger haben ihren Vertrag am Westbahnhof vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Biezais und Zolmanis waren in diesem Sommer an den Westbahnhof gewechselt und überzeugen bislang auf ganzer Linie mit insgesamt 74 Scorerpunkten (31 Tore, 43 Assist). Die Vertragsverlängerungen blieben nicht die einzigen Geschenke: Die Moskitos kehrten durch den 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)-Heimsieg vor 800 Zuschauern gegen Hamm in die Erfolgsspur zurück.

Moskitos stellen gegenüber Hannover-Niederlage auf einer Position um

Gegenüber des 2:7-Debakels im Spitzenspiel bei den Hannover Scorpions veränderte Moskitos-Trainer Danny Albrecht sein Aufgebot auf nur einer Position: Anstelle von Förderlizenz-Goalie Leon Hümer nahm Justus Roth als Backup für Stammtorhüter Bastian Flott-Kucis auf der Bank Platz.

Die Gastgeber schnappten sich gleich die Spielkontrolle, verzeichneten den ein oder anderen frühen Scheibengewinn. Allmählich fanden auch die Eisbären besser ins Spiel, doch in der neunten Minute brachte Edmunds Augstkalns die „Mücken“ in Führung: Der lettische Verteidiger zog einfach mal ab, Eisbären-Torhüter Daniel Filimonow rutschte die Scheibe aus der Fanghand – 1:0 für Essen. Die Moskitos hätten gleich erhöhen können, nutzten ein knapp zweieinhalbminütiges Powerplay nicht zum zweiten Treffer – und gaben dann das Momentum nach dem Führungstreffer durch zwei eigene Strafen endgültig ab. Hamm war dem Ausgleich trotz der Großchance für Essens Enrico Saccomani (20.) im weiteren Verlauf des ersten Drittels näher als die Moskitos dem 2:0.

Essen steigert sich im zweiten Drittel

Nach der nächsten schadlos überstandenen Unterzahlsituation zu Beginn des Mittelabschnitts steigerten sich die Hausherren wieder, erhielten mehr Zugriff und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Eisbären-Tor auf. Robin Slanina verpasste den nächsten Treffer bei einer seiner vielen Gelegenheiten nur knapp (35.).

Es steckte viel drin im Spiel der Moskitos Essen gegen die Hammer Eisbären. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Kurze Zeit später aber durfte wieder gejubelt werden – und das gleich zwei Mal: Biezais schloss aus zentraler Position flach ab, vor dem Tor herrschte Unordnung, der Puck fand den Weg hinter die Linie (36.). Während der nächsten Unterzahlsituation behielt Kapitän Nicolas Cornett die Ruhe und spielte die Scheibe auf Biezais, der sie eiskalt in den Winkel schlenzte (38.) – das 3:0. Damit hatten die „Mücken“ zum wichtigen Zeitpunkt vor der zweiten Drittelpause erstmal für klare Verhältnisse gesorgt.

Moskitos nutzen Überzahl für die Vorentscheidung

Zu Beginn des Schlussdrittels durften die Moskitos vier Minuten in Überzahl spielen. Die große Chance zur Vorentscheidung? Eigentlich schon, doch statt den nächsten Treffer nachzulegen, verwandelte Hamms Christopher Schutz einen Abpraller nach einem Schuss von der blauen Linie zum 1:3-Anschluss. Das weitere Powerplay blieb ungenutzt, sodass die Hausherren im Schlussdrittel noch phasenweise um den Zwei-Tore-Vorsprung zittern mussten.

Die ESC Wohnbau Moskitos sind wieder auf der Erfolgsspur Die ESC Wohnbau Moskitos sind wieder auf der Erfolgsspur Die ESC Wohnbau Moskitos sind wieder auf der Erfolgsspur. Foto: Michael Gohl

Nachdem ein Spieler der Eisbären Augstkalns völlig ohne Not mit dem Schläger im Gesicht erwischt hatte (55.), durften die Moskitos noch einmal mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren – diesmal mit Erfolg. Dennis Reimer legte ab auf Biezais, der die Scheibe im Netz zappeln ließ und damit auch die letzten Zweifel beseitigte (56.). Oder? Hamm verkürzte tatsächlich noch einmal (59.), doch Reimer machte mit seinem Distanzschuss ins verwaiste Tor der Ostwestfalen endgültig den Deckel drauf (60.).

So haben sie gespielt

Moskitos – Hammer Eisbären 5:2.

Drittel: 1:0, 2:0, 2:2.

Tore: 1:0 Augstkalns (9.), 2:0/3:0 Biezais (36./38.), 3:1 Schutz (43.), 4:1 Biezais (56.), 4:2 Reichert (59.), 5:2 Reimer (Empty Net, 60.).

Strafminuten: Essen 8 – Hamm 12.

Zuschauer: 788.

