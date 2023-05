1:2 in Hilden: Das sind die Gründe für die ETB-Niederlage

Marcello Romano (l.) brachte den ETB in Hilden in Führung. (Symbolbild)

Hilden. Der ETB verliert das Verfolgerduell in Hilden. Vizemeister wird der Essener Oberligist wohl nicht mehr, aber Damian Apfeld ist trotzdem stolz.

Ein Sieg sei Pflicht für den ETB Schwarz-Weiß, wenn der Oberligist die Saison auf dem zweiten Platz beenden will, hatte Trainer Damian Apfeld vor der Auswärtsaufgabe beim VfB Hilden gesagt. Die Essener konnten den Auftrag nicht erfüllen: Beim Tabellenzweiten mussten sich die arg dezimierten Schwarz-Weißen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

„Trotzdem bin ich stolz auf die Truppe. Wir hatten zehn Ausfälle zu verzeichnen. Unsere offensiven Außenbahnen haben zwei Außenverteidiger gebildet, unsere Sturmspitze war ein offensiver Mittelfeldspieler“, erklärte Apfeld. „Das war wirklich das allerletzte Aufgebot. Dafür haben die Jungs schon einen unfassbaren Fight abgeliefert.“

ETB Schwaz-Weiß: „Jetzt wollen wir das Maximale herausholen“

Das angepeilte Ziel – die Vizemeisterschaft – dürfte der ETB nach der Pleite beim direkten Konkurrenten langsam zu den Akten legen. Drei Spiele hält das Restprogramm noch für die fünfplatzierten Essener bereit, der Rückstand auf den VfB (ein Spiel mehr) beträgt fünf Punkte. „Es wird jetzt schwierig mit Platz zwei“, weiß Apfeld. Das sei allerdings in erster Linie kein Beinbruch, zu viele Ausfälle haben die Schwarz-Weißen zu beklagen. „Wir wollen jetzt trotzdem das Maximale herausholen und uns vernünftig auf der Saison verabschieden.“

Lesen Sie hier: ETB holt Mittelfeldspieler, Golz verlängert.

Weiter geht es schon am Sonntag (15 Uhr, Uhlenkrug) mit dem Heimspiel gegen TuRu Düsseldorf, die bereits als Absteiger in die Landesliga feststeht. „Für uns ist jetzt wichtig, dass wir in den letzten drei Spielen an die Leistung anknüpfen und Siege holen.“ Schlechter könnten die Vorzeichen allerdings kaum sein: Von den verletzten Spielern wird voraussichtlich niemand zurückkehren, dazu hat sich Giuliano Zimmerling in Hilden die zehnte Gelbe Karte abgeholt und ist gesperrt.

Zimmerling war es auch, der in der dritten Spielminute von der linken Seite auf Marcello Romano flankte, der den Ball in die lange Ecke köpfte – die frühe Führung. „Wir legen eigentlich los wie die Feuerwehr und spielen eine überragende Anfangsphase“, freute sich Apfeld.

ETB legt gut los, dann folgt Hildens Doppelschlag

Die Gäste bestimmten das Geschehen in den ersten 45 Minuten, bauten in der zweiten Halbzeit aber ab. Fehler schlichen sich ein, ein Hildener Doppelschlag brachte den ETB auf die Verliererstraße: Vor dem Ausgleich unterlief Labinot Kryeziu ein folgenschwerer Fehler. Sein Rückpass auf Keeper Alexander Golz geriet zu kurz – Lukas Lier war der Nutznießer.

Vier Minuten später zappelte der Ball nach einem Distanzschuss des VfB erneut im Netz. Der ETB rannte zwar in der Schlussphase an, erspielte sich etliche Chancen – allerdings ohne den gewünschten Erfolg. „Da kann sich Hilden bei seinem Torwart bedanken“, so Apfeld.

Hier gibt es alle Fußballnews aus Essen.

VfB 03 Hilden – ETB Schwarz-Weiß 2:1 (0:1).

ETB: Golz – Sahin, Haiduk, Özbayrak (70. Tietz), Romano, Akhal, Lach, Dalyanoglu, Poznanski (59. Reichardt), Zimmerling, Kryeziu (87. Nguanguata).

Tore: 0:1 Romano (4.), 1:1 Lier (51.), 2:1 Percoco (55.).

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Robin Müller (VfB Hilden, wiederholtes Foulspiel, 94.)

Zuschauer: 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen