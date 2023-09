Fußball Oberliga 1:1 in Meerbusch: Adler Union nimmt diesen Punkt gern mit

Essen. Frintrop holt einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt. 1:1 endet die Partie in Meerbusch – und das, obwohl der Start gründlich daneben ging.

Ein Punkt für die Mission Klassenerhalt: Nach einer harten Englischen Woche – der 0:2-Niederlage gegen den SV Sonsbeck und dem Niederrheinpokal-Aus nach Elfmeterschießen bei Tusem Essen (6:7 n.E.) – entführte Adler Union Frintrop ein Remis aus Meerbusch, und das auf dem ungewohnten Naturrasen. 1:1 (1:0) endete die Partie.

Dabei startete die Partie denkbar ungünstig für die Frintroper. In der siebten Minute leistete sich der Gast einen einfachen Ballverlust im Aufbauspiel und wurde dafür bestraft. Dion Gutaj ließ Stefan Jaschin mit einem präzisen Schuss keine Chance. „Da hat der Gegner nach unserem Fehler schnell umgeschaltet und ein schönes Tor erzielt. Das muss man dann auch anerkennen“, sagte Frintrops Sportchef Hansi Wüst nach dem Abpfiff.

Adler Union Frintrop: Lohn für den forschen Auftritt folgt

Der Doppel-Aufsteiger zeigte sich aber unbeeindruckt und spielte forsch nach vorne. In der 58. Minute folgte dann der Lohn: Nach einer blitzsauberen Kombination über Elias Brechmann, Timo Dapprich und Luca Pirredda war Tim Bönisch der Nutznießer, der mit seinem starken linken Fuß den verdienten Ausgleich erzielte.

In den letzten 30 Minuten entwickelte sich eine Partie mit offenem Visier. Beide Mannschaften wollten gewinnen und agierten offensiv, aber es blieb letztendlich beim leistungsgerechten 1:1. Der 70-jährige Wüst konnte mit diesem Resultat und dem fünften Punkt der Oberliga-Geschichte gut leben.

„Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Die vergangene Woche war mit der ersten Liga-Niederlage und dem Ausscheiden im Pokal nicht so optimal. Wir hatten vom Donnerstag noch die 120 Minuten in den Knochen, aber die Jungs haben in Meerbusch eine tolle kämpferische Leistung gezeigt“, sagte er. „Es war ein rundum geschlossener Auftritt. Wir wollen über das Ergebnis nicht klagen und nehmen das 1:1 auf unserem Weg gerne mit.“

Tore: 1:0 (7.), 1:1 Bönisch (58.).

Aufstellung Adler Union Frintrop: Jaschin – Rübertus, Engelberg, Toepelt, Bönisch – Brechmann, Fazlija (81. Dickmann) – Toepelt (59. Stukator), Pirredda (67. Ohters), Groll (86. Karthaus) – Dapprich

Alle News aus dem Fußball in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen