0:8! Abstieg sicher, FC Kray zeigt Auflösungserscheinungen

Baumberg. Kreisliga-Spieler helfen aus, der Torwart muss aufs Feld: Den FC Kray erwischt es beim 0:8 in Baumberg übel. Der Oberliga-Abstieg steht nun fest.

Sportfreunde Baumberg – FC Kray 8:0 (4:0). Der Abstieg ist besiegelt: Nach dem 0:8-Debakel bei den Sportfreunden Baumberg hat der FC Kray auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Oberliga-Klassenerhalt und kann den Gang in die Landesliga nicht mehr abwenden.

In Baumberg offenbarte sich noch einmal, warum die Essener den Klassenerhalt schon seit Monaten abgehakt haben – der personell arg gebeutelte FCK ließ seine Oberliga-Tauglichkeit vermissen. Dabei erwischten die Gäste einen ordentlichen Start in die Partie: „Wir waren gut organisiert und grundsätzlich stabil“, erklärte FCK-Coach Sebastian Amendt.

FC Kray: Nach dem zweiten Gegentor gehen die Köpfe nach unten

Nach einem fahrlässigen Ballverlust gerieten die Krayer jedoch in Rückstand. Danach berappelten sie sich zwar und hatten eine große Tormöglichkeit, verpassten aber den Ausgleich. Mit dem 0:2 nach einer Kontersituation nahm das Unheil seinen Lauf - für Amendt ein „psychologischer Knackpunkt“. „Das war einfach spürbar. Die Mannschaft hat aufgrund des Rückstands das komplette Selbstvertrauen verloren und das Spielen ein bisschen eingestellt.“

Zu viele Spieler ließen sich hängen und die Intensität in der Rückwärtsbewegung vermissen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Krayer zwar noch einmal etwas ins Spiel zurückzukommen, was aber nie gelang. „Am Ende waren es dann schon Auflösungserscheinungen. Da hat man einfach gemerkt, dass die Qualität nach vorne hin absolut nicht reicht, dass die Wege zurück auch nicht so konsequent gegangen wurden. Das war in der Hinsicht einfach nicht oberligawürdig“, bilanzierte Amendt.

Zum Teil der Wahrheit gehört aber auch: Der FC Kray hat personell riesige Probleme, hatte kaum Defensivspieler auf dem Platz und musste gar einen Kreisliga-Spieler und Ersatztorwart Jan Fauseweh auf dem Feld einwechseln.

FC Kray: Brandes – Redier, Köse, Shirahata (67. Fauseweh), Beira, Öncel, Saso (65. Tielmann), Kazelis, Gusic (46. Guscott), Sahin, Nakano.

Tore: 1:0 Topal (22.), 2:0 Kacinoglu (36.), 3:0 Salata (44.), 4:0 Kacinoglu (45.), 5:0 Topal (58.), 6:0/7:0 Sarikaya (76./78.), 8:0 Mabanza (82.).

Zuschauer: 50.

