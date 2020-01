„Wir mussten zeitweise das Training nach Schwelm verlegen“

Das Jahr 2019 ist beendet und damit die ersten beiden Jahrzehnte des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung. Ein Jahr, in dem der Sportjournalist und Verleger Manfred Osenberg gleich vier runde Geburtstage feiern durfte. Beim Blick auf die Daten zeigt sich, das der gebürtige Gevelsberger durchaus auch in Jahrzehnte denkt: als Herausgeber feierte er das 40-jährige Bestehen der „Bergischen Handballzeitung BHZ“, dreieinhalb Jahrzehnte „Fußball-Report“, 30-Jähriges für den „Matchball“ und seit einer Dekade ist das Nordsee-Magazin „Moin“ auf dem Markt. Der Wahl-Wangerooger hat und hatte den Schwerpunkt der sportlichen Berichterstattung in Wuppertal, doch auch nach Westfalen wie nach Gevelsberg, Schwelm oder Sprockhövel ging stets der Blick des 73-Jährigen.

Die „BHZ“ ist die älteste Ihrer Zeitungen. Fing mit dem Handball die journalistische Laufbahn an?

Journalistisch war ich unter anderem als freier Mitarbeiter der Westdeutschen Zeitung und der Westfalenpost auch viel im Handball unterwegs. Aber nicht nur. Die handballerischen Wurzeln liegen vor allem bei mir in meiner Tätigkeit als Trainer und Manager beim TV Beyeröhde.

Im Jahre 1979 erschien die erste BHZ-Ausgabe. Welche sportlichen Ereignisse fielen zeitlich parallel dazu an?

Im März feiert der VBS sein 50-Jähriges – Präsident Manfred Osenberg im Gespräch mit Wuppertals Fußball-Legende Günther „Meister" Pröpper. Foto: Holger Battefeld / VBS

Als Trainer konnte ich nach und nach einen erfolgreichen weiblichen Nachwuchs im TV Beyeröhde aufbauen. Wir sind Meister im Niederrhein und in Westdeutschland geworden. Ein Höhepunkt war der Einzug mit meiner A-Jugend ins Deutsche Endspiel 1986 gegen Alstertal Hamburg.

Gab es damals schon Verbindungen und Bezüge nach Westfalen?

Ja, insbesondere nach Schwelm. Weil wir noch im Wuppertaler Osten ungenügende Möglichkeiten zum Training hatten, haben wir zeitweise das Training nach Schwelm verlegen können. In die Halle West oder in die Halle des Märkischen Gymnasiums haben wir die Weichen für unsere vielen Erfolge gestellt.

Wie sahen die Kontakte nach Schwelm aus? Wer hat geholfen, das Training nach Schwelm verlegen zu können?

Wir hatten stets einen guten Draht zu Jürgen Ickler, der seinerzeit als Abteilungsleiter und als Trainer bei RE Schwelm sehr erfolgreich war. Seine leider verstorbene Ehefrau Karin war als Betreuerin stets dabei. Überhaupt hatten wir bei vielen Spielen und Turnieren großes Interesse gerade aus Schwelm, aus Schwelm kamen viele Zuschauer.

Der Vorstand des Vereins Bergische Sportpresse im April 2016 mit (v.l.) Vize Martin Schneider (ZDF), Präsident Manfred Osenberg, Alexandra Szlagowski (Stadt Wuppertal), Schatzmeister Dieter May, Sportwart Roderich Trapp (Wuppertaler Rundschau). Foto: Holger Battefeld

Ist das in der Nähe zu Schwelm begründet?

Das ist ein Grund. Denn später war unsere sportliche Heimat die Halle Buschenburg und in Heckinghausen, also nahe an der Grenze zu Schwelm. Überdies ging meine Tochter Steffi, die als Beyeröhder Talent in der Jugendnationalmannschaft und später in der Bundesliga in Engelskirchen und Leverkusen spielte, im Schwelmer Märkschen Gymnasium zur Schule. Da waren einige Freundinnen, die bei uns Handball spielten. Auch das hat das Interesse aus Schwelm für den TV Beyeröhde erhöht.

Es gab also weitere Spielerinnen aus Schwelm in der erfolgreichen Mannschaft des TV Beyeröhde?

Ja, da sind beispielsweise Coco Kleinert, die später den Gevelsberger und Schwelmer Handballer Thomas Fabiunke geheiratet hatte, sowie Andrea Müller zu nennen.

Ist die erfolgreiche Phase über die Jugend hinaus gegangen?

Viele aus der Mädchen-Mannschaft konnten bei den Damen Fuß fassen. Es ging hoch bis in die Frauen-Bundesliga. Das war eine schöne, wenn auch oft anstrengende Zeit, in der allerdings meine ganze Familie mitgezogen hat.

Es gab viele Wuppertaler, die beim damaligen VfL Gevelsberg oder beim FC Schwelm 06 Fußball gespielt haben. Hat das Ihre Tätigkeit ein Stück weit nach Westfalen verlagert?

Abteilungsleiter Manfred Osenberg und Teammanagerin Steffi Osenberg (hinten v.r.) vor der Saison 2009/2010 mit dem Frauen-Bundesligisten TV Beyeröhde. Foto: Kurt Keil / WR

Ich war oft im Gevelsberger Stadion Stefansbachtal, als Spieler wie Werner Boss, Timo Kriegler, Peter Schweers oder Lothar Hucklenbroich beim VfL Gevelsberg gespielt haben. Allerdings war das eine vergleichsweise kurze Zeitspanne. Andererseits kamen immer wieder Spieler zurück in Wuppertal, die auch in Gevelsberg oder Schwelm gespielt haben.

Gibt es dazu aktuelle Beispiele?

Ich denke da an Michael Kluft. Der spielt derzeit beim Bezirksligisten VfB Schwelm, gleichzeitig kickt er neuerdings auch in einer Art Betriebssport-Liga beim Wuppertaler Oldie-Pokalsieger SG Eiland. Da sind Spieler am Ball, die man leger als „Alt-Internationale“ bezeichnen kann. Sein Bruder Björn spielt beim Oberligisten TVD Velbert, sein Vater Michael Senior ist Torwart-Trainer bei GW Wuppertal. Man läuft oder lief sich immer wieder über den Weg.

Wird das Wiedersehen immer seltener, nachdem Wangerooge der erste Wohnort, Wuppertal der zweite Wohnsitz geworden ist?

Durchaus. Ein Beispiel sind die Wuppertaler Hallen-Stadtmeisterschaft, die seit 1988 immer am Anfang des Jahres in der Uni-Halle ausgetragen wurde. Da ging es drei Jahrzehnte um den „Fußball-Report-Pokal“. Viele Zuschauer aus Schwelm und Umgebung waren auf den Tribünen, auch weil viele ehemalige Kicker aus Westfalen am Start waren. Detlef Rübsam, Markus Dönninghaus, Gaetano Manno oder Kevin Hagemann und viele andere waren in der Uni-Halle auf dem Parkett. Einige Male haben wir übrigens die Siegerehrung der Wuppertaler Hallen-Stadtmeisterschaft im Gärkeller der Schwelmer Brauerei durchgeführt.

Die Ehrung nach den Wuppertaler Hallen-Stadtmeister 2006 im Gärkeller der Schwelmer Brauerei mit (v.l.) Werner Hesterberg (Vors. Fußballkreis Wuppertal), Dirk Butziat (SC Cornenberg), Sven Niehus (SC Sonnborn), Thorsten Vögler (SC Cronenberg), Marcus Schoebel (Brauerei Schwelm) und Manfred Osenberg. Foto: Marco Marcegaglia

Weitere Verbindung zwischen dem Bergischen Land und Westfalen gibt es sowohl im Tennis als auch im Golf. Beide Sportarten finden sich im „Matchball“ wider, der seit 30 Jahren auf dem Markt ist. Wie entwickelt sich der Tennissport?

Der ganz große Boom ist vorbei, das zeigt sich auch in unseren Regionen. In den höheren Klassen spielen eher die Senioren, auf die sich die Berichterstattung auch aus Gevelsberg, Schwelm, aber auch Ennepetal konzentriert.

Dagegen ist der Golfsport im Aufwind?

Das stimmt. Was die wenigsten wissen, ist, dass es kaum eine Region wie den Großraum Wuppertal gibt, wo die Dichte an Goldclubs in Deutschland so groß ist. In Wuppertal selbst, von Remscheid bis in den Ennepe-Ruhr-Kreis mit dem Golfclub Berge.

Denken Sie mit 73 Jahren auch daran, kürzer zu treten?

In der Tat bin ich in den letzten Jahren nach und nach kürzer getreten. Beispielsweise hat vor zwei Jahren meine Tochter Steffi die „Bergische Handballzeitung“ übernommen. Ich bin bereits einige Jahre nicht mehr Trainer oder in sonstiger Funktion beim TV Beyeröhde. Beim TVB bin ich zwar seit vielen Jahren Ehrenmitglied, habe aber kaum noch Kontakte zu dem Klub, dem ich als Kind vor 65 Jahren beigetreten bin. Überdies habe ich mich nach langer Zeit nicht mehr für den Vorstand des Vereins Bergische Sportpresse, VBS, zur Verfügung gestellt.

In welcher Funktion, in welchem Zeitraum haben Sie sich für die Journalisten aus dem Bergischen Land ehrenamtlich eingesetzt?

Nicht nur aus dem Bergischen Land. Auch beispielsweise aus dem westfälischen Gevelsberg wie mit Peter Görtzen, der wie Heinz-G. Lützenberger einige Jahre zu meinen Vorstandskollegen zählte. Mit einer Unterbrechung war ich 44 Jahre lang Präsident des VBS von 1972 bis 2018. Martin Schneider, der für das ZDF arbeitet, ist mein Nachfolger.

Das war eine intensive Zeit, nicht nur als Sportjournalist und Verleger, sondern auch als Präsident der bergischen Sportjournalisten sich zu engagieren?

Ja, denn wenn ich etwas mache, dann will ich es auch richtig, also so gut wie möglich machen. Und auch das war eine sehr schöne Zeit. Höhepunkte waren die Sportpressefeste, bei der wir insgesamt umgerechnet etwa 70.000 Euro für die Kinderkrebshilfe sammeln konnten.

Und jetzt genießen Sie die Ruhe auf der Nordseeinsel Wangerooge?

Ich genieße mein Leben mit meiner Frau auf der Insel, ja. Aber ich bin nicht untätig, gebe seit zehn Jahren das „Moin“ heraus. Das bunte Magazin wird übrigens in Schwelm von meinem Sohn Jörn gestaltet. Ich habe noch viele Ideen. Vielleicht gebe ich 2020 mein sechstes Buch heraus. Auf einer kleinen Insel gibt es unendlich viele interessante Geschichten.