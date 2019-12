Wetter gegen Gevelsberg nicht mehr als in Statistenrolle

Wetter/Gevelsberg. Die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga beginnt für den FSV Gevelsberg wie der Saisonstart – mit dem Sieg gegen den FC Wetter.

Mit Auswärtssiegen sind die drei Südkreis-Teams in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga gestartet. Voerde setzte sich beim „Lieblingsgegner“ ETuS/DJK Schwerte mit 4:2 durch, Schwelm ließ beim 6:1 in Letmathe aber auch gar nichts anbrennen, und der FSV Gevelsberg erlebte einen entspannten Nachmittag am Harkortberg.