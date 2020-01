Ennepetal. Kupilas, Özdemir und Duran verlassen BW Voerde. Warum Trainer Lars Möske dennoch in die Zukunft blickt, könnt Ihr hier lesen.

Voerde peilt Platz drei oder vier an

Der FC Blau-Weiß Voerde startet als bestes Südkreis-Team in die restlichen elf Meisterschaftsspiele der Saison 2019/20. Auch wenn der – allerdings breite – Kader durch drei Abgänge etwas geschrumpft ist, möchte Trainer Lars Möske mit seiner Truppe in der Tabelle durchaus noch ein wenig klettern.

Wechsel wegen Staus auf der A1

„Die ersten Plätze sind vergeben, aber Platz drei oder vier sehe ich für uns durchaus noch als erreichbar an“, sagt er. Als schmerzhaft stuft der Voerder Coach vor allem den Abgang von Michael Kupilas ein. „Wenn er gespielt hat, hat er immer geknipst und gebombt“, stellt Möske fest. Der Stürmer mit Oberligaerfahrung aus seiner Zeit beim Nachbarn TuS Ennepetal wechselt zum TSV Dahl nach Hagen in die Kreisliga B.

Grund für seinen, wie auch die Wechsel von Kemal Özdemir und Erhan Duran (beide zum FC Wetter), war die zeitliche Belastung mit der Anreise aus ihren Wohnorten im Hagener Norden nach Voerde. „Da müssen sie über die A1 fahren und sind manchmal erst 20 Minuten nach Trainingsbeginn eingetroffen“, so der Trainer. Bei Kupilas kam erschwerend hinzu, dass er aufgrund seiner Arbeit im Schichtdienst selten trainieren konnte und auch oft am Spieltag fehlte. „Der Verlust ist sicher schmerzhaft, aber es war auch nicht immer leicht den Jungs zu verkaufen, dass Kupilas spielt, obwohl er nicht trainiert hatte“, erläutert Lars Möske und fügt hinzu: „Auch ihm war das manchmal unangenehm.“

Eines betont der Trainer aber: „Alle drei Spieler haben mir gesagt, dass sie sich bei uns wohlgefühlt haben. Wir sind absolut im Guten auseinander gegangen, und ich wünsche ihnen alles Gute.“

Auftakt machbar für Ennepetaler

Mit den 28 Punkten, die seine Mannschaft bis jetzt geholt hat, ist Möske schon durchaus zufrieden. Ob und wie weit es noch nach oben gehen kann, das hängt für ihn auch davon ab, wie der Start gelingt. „Wir haben mit Sinopspor, Letmathe und Hennen zum Auftakt drei Gegner, gegen die wir punkten sollten. Da sind wir in der Pflicht. Wenn es neun Punkte werden, dann fände ich das sensationell“, blickt Möske voraus. Das Trio belegt die letzten drei Tabellenplätze vor dem zurückgezogenen SSV Hagen.

Fehlen wird – zumindest in den ersten Spielen – Adrian Kaftan. Der 22-jährige Abwehrspieler hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und wird erst in sechs, sieben Wochen wieder trainieren können. Jannis Pflüger hat sich beim Joggen das Syndesmoseband verletzt. Mit ihm rechnet Möske aber, wenn es am 16. Februar wieder los geht: „In ein, zwei Wochen ist er hoffentlich wieder beim Training dabei.“ Immerhin ist Pflüger bisher mit neun Treffern der beste Voerder Torschütze.

Berchum ein Titelfavorit

Und wen sieht Voerdes Trainer am Ende der Saison ganz vorn? „Ich habe den SC Berchum-Garenfeld ganz heiß auf meinem Zettel und wünsche ihnen den Aufstieg in die Landesliga“, sagt er, der zum Trainer der Hohenlimburger, Fabian Kampmann, ein gutes Verhältnis hat. Derzeit haben die Garenfelder einen Drei-Punkte-Rückstand auf den Wintermeister und Spitzenreiter RW Lüdenscheid, das noch das Spiel gegen den SSV Kalthof nachholen muss.

Vielleicht kann ja Kampmann mit seiner Mannschaft die offenbar in Lüdenscheid herrschende Unruhe in einen eigenen Vorteil ummünzen. Die Rot-Weiß-Vereinsführung hatte angekündigt mit ihrem erfolgreichen Coach Martin Rost nicht über die Saison hinaus weiterarbeiten zu wollen. Daraufhin hatte der sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Sven „Erich“ Krahmer ist sein Nachfolger.