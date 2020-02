Voerde bestätigt in Bösperde die gute Form

Mit einer überlegenen Vorstellung sicherte sich die Handball-Landesligist TG Voerde einen 30:22 (14:10)-Sieg bei der DJK SG Bösperde. Die Voerder bestätigten damit ihre sehr gute Form aus der Vorwoche. Gegen eine unbequem zu spielende SG traten sie über 60 Minuten konzentriert auf und hatten zu jeder Phase des Spiels die Kontrolle.

Fabiunke der sichere Rückhalt

In der Anfangsphase hielten die Hausherren noch mit und gingen sogar mit 8:7 (16.) in Führung. Bis zur Pause drehten die Voerder auf und bestachen durch eine sehr gute Deckungsarbeit. Durch eine hohe Präsenz in den Zweikämpfen und einige Ballgewinne zogen sie davon, Keeper Nick Fabiunke zeigte in dieser Phase eine sehr gute Leistung.

Voerde diktiert das Spielgeschehen

Nach der Pause bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Voerder diktierten das Spielgeschehen und traten in der Offensive sehr diszipliniert auf. Mit geduldigen Angriffen fanden sie die Lücken in der Abwehr der SG und schlossen hochprozentig ab. Entscheidend war weiterhin die hohe Intensität in der eigenen Deckung, in der sie durch viel Bewegung und Hilfe für den Nebenmann die Gastgeber nicht zum Zuge kommen ließen. Trainer Kalla Paukstadt, der im Vorfeld vor der heimstarken SG warnte, lobte sein Team nach dem Abpfiff: „Die Einstellung hat heute durchweg gestimmt. Ausschlaggebend war die super Deckung, in der wir nahtlos an die letzte Woche angeknüpft haben.“

TG Voerde: N. Fabiunke, Jurasik – D. Riebeling 11/3, Dössler 5, F. Riebeling 4, Frowein 3, Pagenkämper 3, J. Thomzig 3, Reuter 1, Eisenberg, Janschulte, K. Thomzig, Bunse.