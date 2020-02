Völlig losgelöst...

Damit haben unter den Verantwortlichen der Milsper Turnvereinigung wohl die wenigsten gerechnet. Seit nahezu zwei Jahrzehnten lädt der Verein mit seinen Trampolinkursen zum Fliegen ein. Auf den kürzlichen Überfluss an neuen Teilnehmern war er jedoch nicht vorbereitet. Sodass der Ennepetaler Verein den Aufnahmestopp für das Trampolin-Angebot ankündigen musste.

Insgesamt verzeichnet die Milsper TV eine Mitgliederzahl von rund 250. Sportler von jung bis alt kommen in den Bereichen Leichtathletik, Turnen, Volleyball und Kanu ihrem Bedürfnis an Bewegung nach.

2003 hat MTV-Urgestein Mirko Schauerte die Abteilung des Trampolinsports ins Leben gerufen. Heute bietet der Verein in der Turnhalle der katholischen Grundschule Harkort donnerstags drei Trampolinkurse an, die alle im unmittelbaren Anschluss aneinander stattfinden. Die ersten beiden Gruppen sind geeignet für Kinder von 8-14 Jahren. Denn Startschuss geben die Anfänger, ihnen folgen die Fortgeschrittenen. Zum Schluss haben sowohl Jugendliche als auch Erwachsene ab 16 Jahren ab 19:30 die Möglichkeit, für ganze zweieinhalb Stunden die Halle zu nutzen.

Hoher Anteil an Trampolinspringern

Mittlerweile zählen bereits circa 60 der 250 Mitglieder zu den Trampolinspringern. Diese rasche Entwicklung erklärt Abteilungsleiter Mirko Schauerte wie folgt: „Natürlich ist der Hype da. Für das Geld, das du für zwei Stunden in einer Trampolinhalle bezahlst, kannst du hier drei Monate springen.“

Wie gut ihnen der Kurs gefällt, spricht sich selbstverständlich auch schnell unter den Kinder herum. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Zuletzt waren es 30 Kinder, die beim Fortgeschrittenen-Kurs anwesend waren. „Wir sind überwältigt von dem Zuspruch, den wir hier seit einiger Zeit erfahren. Es ist wirklich Wahnsinn“, so Schauerte.

Jetzt sieht sich der Verein aber gezwungen, die Aufnahme an neuen Mitglieder in die Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse bis zum Sommer zu stoppen. Denn der Trampolinsport der Milsper TV stößt deutlich an seine Kapazitätsgrenzen. Dem Kurs stehen gerade einmal zwei große Trampoline und vier Übungsleiter für alle Einheiten zur Verfügung. „15 Teilnehmer sind optimal. Jeder kommt dran und es kann individuell auf die Kinder eingegangen werden. So hält man dann auch die Qualität des Trainings hoch. Wenn es zu viele Teilnehmer werden, kommt einfach nicht jeder ausreichend aufs Trampolin“, erklärt Scheuerte.

Kommt man an einem Trainingstag der Milsper Trampolin-Abteilung in die Grundschul-Halle, wirft Übungsleiter Lukas Seeland die Musikbox an und gesellt sich zu den Kindern, die schon geduldig auf den Start der Einheit warten. Natürlich kann sich Seeland dabei immer nur um einen Springer kümmern und gibt demjenigen Tipps, den er sich gerade auf dem Übungsgerät anschaut.

Spaß an der Bewegung

Die anderen Teilnehmer können währenddessen frei in der Halle üben und sich bewegen. Neben den zwei großen Trampolinen im Mittelpunkt, gibt es ein weiteres kleines Trampolin, auf das man mit Anlauf zu sprinten kann, sowie mehrere Tauseile zum klettern, hängen oder Schwingen. „Sie wollen in erster Linie Spaß an der Bewegung haben. Das Schöne am Trampolin ist das Gefühl des Fliegens und der Freiheit“, so Schauerte.

Damit betont er, dass man mit den Kursen der Milsper TV auf dem Trampolin nicht die Körperspannung eines Olympiaspringers anstrebt, sondern die Freude der Kinder am Sport selbst in den Fokus genommen wird.

Diesen Spaß am Trampolinspringen will sich der Verein auch unter keinen Umständen nehmen lassen. Bei neulich stattfindenden Bauarbeiten in der Harkort-Halle, bei denen Werkzeuge und Putz der Wände den Rand und die Ecken verschmutzten, nutzte der Verein die Halle trotzdem für die Einheiten. „Wir haben das in Absprache dann möglich gemacht, weil die Kinder unbedingt aufs Trampolin wollten. Ein Ausfall der Einheit wäre zu schade gewesen“, erklärt Seeland.

Ungleiche Verteilung bleibt Problem

Dennoch bleibt die ungleiche Verteilung der Kurse ein Problem für die MTV. So groß der Überfluss an angemeldeten Kindern ist, so groß ist der Mangel an Jugendlichen und Erwachsenen ab 16 Jahren. Also ruft die Milsper Turnvereinigung alle Interessierten dazu auf, die Einheit von 19:30 bis 22 Uhr zu besuchen und sich am Trampolinsport zu probieren.

„Auch, wenn wir bis zum Sommer keine Kinder mehr aufnehmen können, sind Jugendliche in der Zeit donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr natürlich herzlich willkommen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als würden wir keine Mitglieder mehr aufnehmen wollen. In der Kindergruppe sind wir allerdings an unseren Grenzen angelangt“, erklärt der Trainer der Milsper Trampolin-Abteilung.