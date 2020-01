VfB Schwelm will beim FSV Gevelsberg Titel verteidigen

Eine jahrzehntelange Tradition wird beim FSV Gevelsberg fortgesetzt, wenn mit dem heutigen Freitag das erste von zwei Turnieren des Wochenende in der Halle West startet. Einst hatte der damalige Oberligist VfL Gevelsberg zum Hallen-Fußball gebeten, der Nachfolge-Verein richtet den Wettstreit am Samstag aus, um drei Mannschaften zu ermitteln, die beim Hallen-Masters vom 10. bis 12. Januar in der Ischeland-Halle dabei sein dürfen.

Oldies starten das Wochenende

Doch los geht es am Freitagabend mit den Alte-Herren. Ab 17 Uhr, wenn FSV Gevelsberg, SG BW Haspe, FC Silschede, TuS Ennepetal und BW Voerde in der Gruppe A sowie Gruppe RW Rüggeberg, FSV Gevelsberg II, SC Obersprockhövel, FC Silschede II und SSV Hagen in der Gruppe B um Sieg und Platzierungen antreten. Laut Plan wird um 21.20 Uhr das Endspiel angepfiffen.

Der Samstag gehört ab 11 Uhr den 16 Kreisliga-, Bezirksliga- und Landesliga-Mannschaften – so es keine kurzfristig Absagen gibt. Dann beginnt die Jagd auf den Bezirksligisten VfB Schwelm, der zum zweiten Mal in Folge den Turniersieg verteidigen will. Der damalige und heutige Titelverteidiger besiegte im letztjährigen Finale den Liga-Konkurrenten BW Voerde nach einem spannenden Match erst nach einem Strafstoß-Schießen. Michael Kupilas für die Ennepetaler zur 1:0-Führung und Deniz Temel für Schwelm zum 1:1 hatten in der regulären Spielzeit getroffen.

Phasenweise hitzig das Finale 2019 zwischen BW Voerde (in Blau) und VfB Schwelm Turnier des FSV Gevelsberg. VfB Trainer Marco Menge (mit Kappe)versucht zu schlichten. Dabei kassiert Nermin Jonuzi (VfB) einen Feldverweis und Max Runge (Voerde) eine Zeitstrafe. Foto: Heinz-G. Lützenberger

Im kleinen Finale standen sich vor einem Jahr A-Ligist SpVg Linderhausen und B-Ligist VfL Gennebreck gegenüber – auch diese Schwelmer gewannen nach einem Strafstoß-Schießen. Beide Mannschaften sowie der FC Silschede hatten sich vor einem Jahr für das Hallen-Masters qualifiziert. Und um diese Qualifikation geht es auch in diesem Jahr, an diesem Samstag. Und auch diesmal geht es um drei Plätze, die den Kampf um den Hallen-Kreismeisterschaft aufnehmen dürfen.

SCO der klassenhöchste Teilnehmer

Bereits dabei und gesetzt vom 10. bis 12. Januar beim Hallen-Masters sind die überkreislichen Mannschaft. So spielen die Vorjahres-Finalisten VfB Schwelm und BW Voerde um Sieg und Platzierung ebenso wie der Landesligist SC Obersprockhövel – der im vergangenen Jahr völlig überraschend an dem B-Ligisten aus Gennebreck im Viertelfinale gescheitert war – und der gastgebende Bezirksligist FSV Gevelsberg. Dieses Quartett ist beim Hallen-Masters dabei.

Sieben Mannschaften haben das Gevelsberger auserkoren, um hier die Qualifikation zu schaffen. Es kommt also darauf an, in welcher Reihenfolge diese Kreisligisten durchs Ziel in der Halle West laufen werden: BW Haspe, Hiddinghauser FV, SG Vatanspor Gevelsberg, SpVg Linderhausen, FC Gevelsberg-Vogelsang, VfL Gennebreck und FC SW Silschede sind für diesen Wettstreit im Wettstreit in den Startlöchern. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die zweite Garnitur des Gastgebers. FSV Gevelsberg II kämpft als Kreisligist nicht um einen Quali-Platz, da die erste Garnitur bereits beim Masters am Start sein wird.

Draht zu beiden anderen Turnieren

Neben vielen Zuschauern wird auch wenigstens ein Offizieller des Fußball-Vorstandes aus dem hiesigen Fußballkreis die Spiele verfolgen. Im vergangenen Jahr war es der Gevelsberger Volker Rabiega als Kreis-Kassierer und stellvertretender Vorsitzender. Er hält den kurzen Draht zu den weiteren beiden Hallen-Schauplätzen, an denen am Wochenende die weiteren Qualifikationsplätze für das Masters ausgespielt werden. Sowohl beim SV Boele-Kabel (Samstag und Sonntag) als auch beim SC Wengern (Sonntag) werden die weiteren sieben der zehn Kreisliga-Plätze ausgespielt.

Im Sportzentrum Helfe beim SV Boele-Kabel kämpfen um vier Quali-Plätze Fichte Hagen, SG Vorhalle 09, Polonia Hagen, SG Boelerheide, Hellas Makedonikos Hagen, SF Haspe, Hagen United und der Gastgeber. In der Halle Oberwengern beim SCW geht es um drei Plätze. Die wollen FC Herdecke-Ende, Iliria Hagen, SuS Volmarstein, Fortuna Hagen, TuS Esborn, Hasper SV, RSV Selbecke, BW Vorhalle und auch hier der Gastgeber zu erreichen.