Gevelsberg/Oberaden. Wenn am Samstag Gevelsberg in Oberaden antritt, dann treffen zwei „Wundertüten“ aufeinander. Das kann ja spannend werden . . .

Hat die (Karnevals)-Pause nun gut getan – oder nicht? Das wird sich beim Handball-Verbandsligisten HSG Gevelsberg-Silschede am Samstag zeigen, wenn die Truppe die Visitenkarten bei der starken, aber abstiegsgefährdeten Mannschaft von SuS Oberaden abgibt. Da darf auch der klare 33:22-Hinspielsieg nicht täuschen. „Das wir ein hartes Brett“, so Trainer Sascha Šimec.

Lauber der beste Liga-Schütze

Unerklärlich ist jedenfalls, warum die traditionsreiche Mannschaft aus Bergkamen so weit unten steht, bei nur drei Punkten Vorsprung zum Vorletzten Ahlen II. Allein der wurfgewaltige Fabian Lauber – mit 115 Treffern der beste Schütze der Liga – und Kreisläufer Bastian Herold – er markierte bisher 60 Tore – müssten vermuten lassen, dass der Oberliga-Absteiger durchaus in die obere Tabellenregion gehört. „Oberaden ist wie eine Wundertüte – wie unsere Mannschaft es ist“, beschreibt Sascha Šimec unter anderem die mangelnde Konstanz. Er ist sicher, dass der samstägliche Gastgeber mit extrem hoher Motivation in diese Begegnung gehen wird. „Oberaden hat den erheblich größeren Druck“, so der Trainer.

Bekston noch ohne Spiel in der Saison

Personell hat sich nichts im Gevelsberger Lager wirklich verändern. André Bekston ist und bleibt in der laufenden Saison ohne Spiel. Keeper Sven Wulf fehlt seit langer Zeit; auch am Samstag. Wegen seiner Rückenprobleme fällt auch Christopher Schrouven aus. Und Daniel Schrouven könnte fehlen, weil sein Einsatz als Bereitschafts-Polizist gefragt sein könnte. „Gerade bei Daniel ist es schwer, auf ihn zu verzichten. Er leistet in unsere Abwehr enorm viel“, so Sascha Šimec.

Trainer fehlt seit zwei Wochen

Der Trainer selbst sorgt für eine Personalie. Seit zwei Wochen ist Sascha Šimec außer Gefecht, laboriert an einer verschleppten Erkältung, die sich zu einer Lungenentzündung entwickelt hat. Er ist auf dem Wege der Besserung, keine Frage. Die Antibiotika haben ihre Aufgaben erfüllt. Doch zu früh will er nicht wieder an der Seitenlinie stehen. So wird der kongeniale Trainer-Partner Dirk Block die Verantwortung übernehmen – wie er es bereits in den vergangenen Wochen im Training gemacht hat. „Wir stehen im ständigen Kontakt. Ich vertraue Dirk blind. Er macht das“, so der HSG-Trainer.