Ennepetal. Täglich fertigt sie individuelle Eisen für die verschiedenen Ansprüche an: Tine Riekenbrauk, Hufschmiedin aus Ennepetal-Königsfeld.

Tine Riekenbrauck liebt Job als Schmiedin

Große Anstalten macht das Pferd nicht, dabei wird es ihm gerade unter den Füßen richtig heiß. Tine Riekenbrauk weiß aber ganz genau, was sie den Vierbeinern zumuten kann, was ihnen wehtut und was keine Probleme bereitet. Sie ist Hufschmiedin, kümmert sich um den Beschlag von Pferden. Täglich fertigt sie individuelle Eisen für die verschiedenen Ansprüche an. Dabei ist die Ennepetalerin immer mit ihrem roten Transporter unterwegs – ihrer mobilen Hufschmiede.

Etwas abgelegen, aber dafür malerisch schön, liegt der Hof, auf dem Tine Riekenbrauk ihre Heimat gefunden hat in Königsfeld. Dort lagert sie eine Vielzahl an Eisen, ihr eigentliches Arbeitsgerät ist aber auch vor Ort. Der große rote Transporter der auf dem Hof parkt, ist wie ihr Büro – denn hinter der Fahrerkabine befindet sich alles, was es braucht, um Pferden neue Eisen zu verpassen.

Jeder Handgriff sitzt

Ein wenig unwirklich ist das schon, wenn Riekenbrauk die Schiebetür aufmacht und sich dahinter eine ganze Werkstatt befindet. „Hier ist alles drin, was ich für das Schmieden benötige“, sagt die Ennepetalerin während sie den Amboss aus dem Auto hievt. Die 37-Jährige macht das alles alleine, Hilfe benötigt sie nicht. Für sie ist es etwas ungewohnt, auf ihrem eigenen Hof zu schmieden, denn eigentlich ist Riekenbrauk in der Region rund um Ennepetal herum unterwegs und beschlägt die Hufe von Pferden. Einen Unterschied für welche Art von Pferden sie die Hufe vorbereitet, gibt es dabei nicht. „Da mache ich keinen Unterschied“, sagt sie während sie die gut verbaute Gas-Kartusche im Inneren ihres Transporters aufdreht.

Jeder Handgriff sitzt. Während die Eisen im Ofen, der sich (natürlich) ebenfalls im Transporter befindet, zum Glühen gebracht werden, schildert Tine Riekenbrauk, wie sie zur Schmiedin geworden ist. „Ich wollte diesen Beruf ausüben, also habe ich eine Ausbildung zur Metallbauerin bei einem Hufschmied in Haßlinghausen gemacht“, schildert sie. Anschließend greift sie mit der Zange in den 900 Grad heißen Ofen und holt eines der beiden Hufeisen hinaus. „Das musste ich machen, auch wenn ich mit dem Metallbau eigentlich nichts zu tun hatte“, fährt sie mit der Schilderung ihres Werdegangs fort.

Den klassischen Hufschmied gibt es in Deutschland nicht mehr, das Handwerk kann nur noch durch eine entsprechende Ausbildung, wie sie Riekenbrauk absolviert hat, erlernt werden. Und das muss es auch, denn ein Hufschmied muss neben dem handwerklichen Geschick auch ein gutes Gefühl und Auge für die Pferde haben. Tine Riekenbrauk hat beides ohne Zweifel. Das Pony „Winnetou“, das von Kindern geritten und von Riekenbrauk führ Kutschfahrten genutzt wird, beschwert sich zu keiner Zeit – auch nicht, als die Hufschmiedin das heiße Eisen zum sogenannten Aufbrennen auf den im Vorfeld vorbereiteten Huf des Tieres hält.

Der Umgang mit der Hitze, dem Werkzeug und den Tieren ist für die Ennepetalerin ein Beruf, den sie selbstständig ausübt. Als Tine Riekenbrauk die Hufnägel in das inzwischen wieder abgekühlte Eisen steckt, schildert sie, was für den Laien ungewohnt aussieht. Der Beschlag erfolgt in wenigen schnellen Handgriffen, dem Pferd macht das Aufnageln so nichts aus. Wie viele Pferde sie in ihrer knapp 20-jährigen Laufbahn schon beschlagen hat, kann sie nicht mehr beziffern.

Funken fliegen beim Schmieden

Sie liebt ihren Job. Auch wenn beim Schmieden des Eisens die Funken in hohen Bogen fliegen. Riekenbrauk verweist dabei auf ein paar Narben auf ihrem Unterarm. „Das bleibt nicht aus“, sagt sie lächelnd, bevor sie sich wieder ihrer Arbeit mit dem Hammer widmet.