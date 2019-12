Tim Dosedal verlässt den TuS Ennepetal

Mit Tim Dosedal verlässt den TuS Ennepetal einer, der in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil am Erfolg der Klutertstädter hatte. Der 33-Jährige kam in dieser Saison noch zu keiner Pflichtspielminute in der Fußball-Oberliga für den TuS. Das stand jedoch schon zu Beginn der Spielzeit fest: „Dose ist auf uns zugekommen und hat ganz klar gesagt, dass er aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen kürzer treten möchte“, erinnert sich sein ehemaliger Trainer Alexander Thamm an den Saisonstart im vergangenen Sommer zurück.

Nach nur zwei Wochen der Vorbereitung stand für Dosedal fest: Lehrer am Gymnasium und Fußballspieler in einer Oberliga-Mannschaft zu sein, lässt sich aus Zeitgründen einfach nicht mehr kombinieren. „Wir haben das vorher nie so öffentlich kommuniziert, weil Tim zeitweise noch am Trainingsbetrieb teilgenommen hat, aber es war allen klar, dass er in diesem Winter den Verein verlassen wird“, erklärt auch Ennepetals Sportlicher Leiter Thomas Riedel den Abgang des langjährigen Spielers.

Zehn Tore in 78 Spielen

Drei Jahre lang trug Dosedal das Ennepetaler Trikot, machte in dieser Zeit 78 Spiele für den TuS und erzielte zehn Tore. „Tim hat sich immer vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt und war ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg in den letzten Jahren. Wir bedauern seinen Abgang, danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute“, erklärt Thomas Riedel.

Doch nicht nur sportlich war Dosedal in den abgelaufenen Spielzeiten eine wichtige Stütze für den Ennepetaler Erfolg. „Ich kannte Dose noch als Gegenspieler aus alten Tagen. In der vergangenen Saison hatte ich dann die Ehre, ihn auch für eine Spielzeit trainieren zu dürfen. Vor allem für mich als jungem Trainer war es extrem wichtig, einen solchen Menschen mit im Team zu haben. Dose hat immer ein ehrliches Wort gesprochen und ist schonungslos mit der Arbeit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Das hat der Mannschaft und mir immer extrem weitergeholfen“, erinnert sich Thamm an die gemeinsame Zeit mit dem Stürmer.

„Tim war ein sehr mündiger Spieler, der in der Mannschaft einen hohen Stellenwert hatte. Er hat immer seine Meinung gesagt, aber dabei auch immer daran gedacht, dass seine Einwände produktiv für die Mannschaft sein müssen. Das war für mich sehr lehrreich und wertvoll“, findet Thamm lobende Abschiedsworte für seinen ehemaligen Spieler.

„Er hat eine Zeit geprägt“

„Darüber hinaus hat er natürlich sehr die Zeit geprägt, in der ich noch nicht Trainer in Ennepetal war. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das hier eine so eingeschworene Truppe geworden ist und auch neben dem Platz echte Freundschaften entstanden sind“, erklärt der Ennepetaler Übungsleiter die Qualitäten seines Spielers.

Dosedal selbst erklärt: „Es tut natürlich extrem weh, diesen tollen Verein zu verlassen. Ich hatte hier drei traumhafte Jahre, anders kann man es gar nicht beschreiben. Ich möchte die Zeit in Ennepetal in meiner Karriere auf keinen Fall missen. Hier habe ich tolle Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen.“

Obwohl der Schritt dem ehemaligen A-Jugend-Bundesliga-Spieler der SG Wattenscheid 09 nicht leicht fällt, sieht Dosedal keine andere Möglichkeit. „Ich habe mich im Sommer voll auf meine Arbeit als Lehrer konzentriert. Ich habe eine fünfte Klasse übernommen, da noch zum Training zu kommen und ordentlich in einem Oberliga-Team mithalten zu können, war nicht mehr möglich“, erklärt der 32-Jährige.

Wechsel zum TuS Heven

Nach der Winterpause wird Dosedal sich dann dem Wittener Bezirksligisten TuS Heven anschließen. „Ich war dort schon vor einigen Jahren aktiv, als der Verein noch in der Oberliga gespielt hat. Damals bin ich mit dem Versprechen gegangen, irgendwann nochmal zurückzukehren. Dieses Versprechen löse ich ab der Rückrunde dann ein“, so der Offensivakteur. „Das ist ein toller Verein und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, mich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren und meine Erfahrung einfließen zu lassen“, erklärt Dosedal.