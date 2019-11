Sprockhöveler Hauswerth am Freitag gegen Ex-Klub Ennepetal

Sprockhövel/Ennepetal. Am Freitagabend geht das Oberliga-Derby Sprockhövel gegen Ennepetal in Szene. Luca Hauswerth hat für beide in der Oberliga gespielt.

Es ist eines der heißen Derbys, das die Fußball-Oberliga zu bieten hat. Am Freitagabend (Anstoß: 19.30 Uhr) empfängt die TSG Sprockhövel im Baumhof den TuS Ennepetal. In den Reihen des Gastgebers ist mit Luca Hauswerth ein Spieler, der in beiden Mannschaften Oberliga-Luft geschnuppert hat. In der Saison 2017/2018 kam er vom damaligen U19-Bundesligisten Sprockhövel zum Bremenstadion, wurde unter dem damaligen Trainer Jörg Behnert Oberliga-Zwölfter und Kreispokalsieger. Im Sommer 2018 wechselte der Mittelfeldspieler zurück zum Baumhof, erreichte unter Trainer Andrius Balaika Platz vier. Die aktuelle Saison verläuft für Sprockhövel und Hauswerth nicht so erfolgreich. Sprockhövel ist im Abstiegskampf, Hauswerth war lange Zeit verletzt. Wir sprachen mit dem 21-Jährigen.