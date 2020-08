Fußball So sieht die Einteilung der Kreisliga-Staffeln aus

Hagen. Beim Staffeltag in Hagen wurde unter anderem die Staffeleinteilung der Fußball-Kreisligen für die kommende Saison vorgestellt.

Auf dem Staffeltag im Vereinsheim des TSV Fichte Hagen wurde die Staffeleinteilung für die kommende Saison in den Fußball-Kreisligen vorgestellt (siehe unten). Die B-Kreisligen gehen in dieser Saison mit nur je 15 Teams an den Start.

In der Vorschau auf die Saison 2020/2021 stellte der Kreisfußballobmann Matthias Bock auch den Rahmenterminkalender vor. Die Saison soll am 06. September starten, der letzte Spieltag 2020 ist der 20. Dezember, der Spielabschnitt 2021 beginnt am 14. Februar und geht bis zum 20. Juni. Direkt im Anschluss werden die Entscheidungsspiele stattfinden.

Das Spiel der beiden Kreisliga A-Meister um den direkten Aufstieg zur Bezirksliga ist für den 26. Juni 2021 im Kirchenberg-Stadion in Hohenlimburg vorgesehen. Der Verlierer spielt gegen den Vertreter aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Die genauen Auf- und Abstiegsregelungen werden in den kommenden Tagen ausgearbeitet, in Abhängigkeit der Auf- und Abstiegsregelungen des Verbandes.

Kreisliga A1

Al Seddiq Hagen

FC Iliria Hagen

FC Polonia Hagen

Hasper SV

Hiddinghauser FV

SC Berchum/Garenfeld II

SC Concordia Hagen

SG Boelerheide

SG BW Haspe

SG Vorhalle 09

Sportfreunde Haspe

SpVg. Hagen 1911 II

SpVg SW Breckerfeld

SSV Hagen II

SV Boele- Kabel

SV Hohenlimburg 1910 II

TSV Fichte Hagen

Kreisliga A2

FC BW Voerde II

FC Gevelsberg-Vogelsang

FC SW Silschede

FC Wetter 10/30 II

FSV Gevelsberg II

RW Ennepetal-Rüggeberg

SC Obersprockhövel II

SC Wengern

SpVg Linderhausen

SuS Volmarstein

SV Ararat Gevelsberg

TSG Herdecke

TSG Sprockhövel II

TSV Fichte Hagen II

TuS Ennepetal II

TuS Esborn

TuS Hasslinghausen

Kreisliga B1

FC. Hellas/Mak. Hagen II

FC Bosna Hagen

FC Herdecke-Ende II

Hasper SV II

RSV Selbecke

SC Berchum/Garenfeld III

SC Zurstraße 70

SG Blau-Weiß Vorhalle

SG Vorhalle 09 II

SpVg. Hagen 1911 III

SpVg SW Breckerfeld II

SV Büttenberg II

SV Hohenlimburg 1910 III

TSK Hohenlimburg II

TSV Dahl

Kreisliga B2

FC Herdecke-Ende III

FC SW Silschede II

FSV Gevelsberg III

Hagen United

Hiddinghauser FV II

RSV Altenvoerde

SC Berchum/Garenfeld IV

SC Obersprockhövel III

SpVg Linderhausen II

SV Büttenberg

SV Fortuna Hagen

TSV Fichte Hagen III

TuS Esborn II

TuS Hasslinghausen II

VfL Gennebreck