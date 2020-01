Silschede im Umbruch: Sechs gehen, sieben kommen

Mösta weg, Huwald weg, Diaoune weg, Carluccio weg, Constantini weg, Stumpo weg. Den FC SW Silschede verlassen im Winter sechs Stammspieler. Bereits vor den Abgängen mussten die Fußballer von Trainer Abdullah Akbaba ein Spiel in der Kreisliga A2 ausfallen lassen, es fehlten damals schon Akteure. Immerhin stehen den Abgängen sieben Neue fürs Waldstadion gegenüber.

Ugur Akbaba (rechts; hier gegen Marc Kiewitt, BW Voerde) wechselt vom Bezirksligisten VfB Schwelm zum Kreisligisten FC Silschede. Foto: Michael Scheuermann

Im vergangenen Jahr kippte die Stimmung Akbabas merklich. Im Oktober hagelte es eine erste 0:7-Niederlage. Im November und Dezember gewann seine Mannschaft kein einziges Spiel mehr. Zweimal hintereinander blamierte sie sich mit einem 0:7. Es folgte ein 1:4 zum Abschluss des Jahres. Akbaba forderte bereits damals neue Spieler für die anstehende Rückrunde. Der Kader sei deutlich zu klein, ihm würden Spieler fehlen. Er sprach Klartext und beschönigte nichts. Sollte Silschede sich im Winter nicht verstärken, gehe es talwärts. Die Liga sei ohne neue Spieler nicht zu halten, lautete sein Urteil.

Ein Spiel wegen Personalmangels abgesagt

Der Trainer griff jede Woche auf eigene Jugendspieler zurück. Er beorderte Conrad Störring, Fabio Eckhardt, Simon Böhme und Finn Riedl in die Kreisliga-Mannschaft. Doch das reichte nicht aus. Im November gab es mit seiner Mannschaft einen Tiefpunkt, als Silschede das Spiel gegen Spitzenreiter FC Herdecke-Ende wegen Personalmangels ausfallen ließ.

Zuvor unter anderem beim SV Ararat Gevelsberg, dann Kapitän beim FC Kurdistan, in diesem Winter jetzt kommt er von BW Haspe zum FC Silschede: Dogan Söylemez. Foto: Michael Kleinrensing

Zwei Wochen vor dem letzten Spiel des vergangenen Kalenderjahres suchten Angelo Constantini und Mimmo Carluccio das Gespräch mit dem Trainer. Sie würden gerne Silschede verlassen, sie würden gerne in Haspe spielen. Das wäre näher. Die ersten zwei Stammspieler waren weg. Auf der Weihnachtsfeier kamen Ian Mösta, Mohamed Lamine Diaoune und Domenico Stumpo auf Akbaba zu. Sie würden ebenfalls gerne gehen und nicht mehr für Silschede spielen. Die nächsten drei Stammspieler weg. Dass Huwald nach dem Winter nicht für Akbaba spielt, stand schon länger fest.

Drei Stürmer verlassen das Waldstadion

Diaoune, Mösta, Huwald sind allesamt Stürmer. Ohne sie steht Christopher Schuster ganz alleine da. „Alle Stürmer sind weg. Wir haben nur noch Schuster“, sagt Akbaba, sie könnten keine Spieler mit Gewalt halten. Für alle Spieler solle es aber eine Ablöse geben. Werden diese nicht bezahlt, werden die Abgänge gesperrt.

In den vergangenen Wochen schrieb Akbaba dann eine Nachricht nach der anderen und arbeitete mit den Verantwortlichen bei Silschede fleißig am Kader. „Wir stecken die Köpfe nicht in den Sand“, sagt er. Akbaba hofft noch auf den Verbleib von Stumpo. Der wolle nur bleiben, sollte Silschede sich verstärken. Die Wahrscheinlichkeit steigt. Denn sieben neue Spieler hat der FC Silschede verpflichtet. Dogan Söylemez, Serhat Aslan (beide BW Haspe), Julien Aulbach (BW Voerde), Ugur Akbaba (VfB Schwelm), Muhammed Sevinmez (FC Remscheid), Angelo Campana (FSV Gevelsberg) und Selmin Mucic (TuS Haßlinghausen) spielen in der Rückrunde für Silschede.

Akbaba ist überzeugt, dass die Neuen die Abgänge auffangen werden. Er gibt angesichts der Zugänge eine Mindestvorgabe für die verbleibenden 13 Spiele aus. „Wir müssen mindesten sechs Spiele gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Das ist die Vorgabe für die Rückrunde.“