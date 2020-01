Sieger von Gevelsberg mit konstanter Leistung

Ein verdienter Sieger – es kommt selten vor, dass man sich in einer derartigen Bewertung so einig ist. Der Hiddinghauser FV gewinnt das Hallen-Turnier beim FSV Gevelsberg mit einem 4:2-Finalsieg gegen den Gastgeber. „Hiddinghausen hat während des Turniers die konstanteste Leistung gezeigt“, anerkannte Uwe Jöns, Trainer des Vize-Meisters FSV. Turnierleiter und FSV-Vorstand Uwe Franz pflichtete ihm bei und ergänzte, dass er und der Verein überhaupt mit Resonanz, Niveau und den Begegnung zufrieden sei.

HFV-Ziel: Masters erreichen

„Unser Ziel war es, die Masters zu erreichen. Das haben wir geschafft. Der Turniersieg ist ein Bonus für uns. Auch angesichts des bisherigen erfreulichen Saisonverlaufes“, sagt HFV-Trainer Frank Dichtiar. Der Meister-Trainer, der mit dem HFV von der Kreisliga B in die A-Liga im vergangenen Sommer aufgestiegen ist und in der Hagener Gruppe einen guten Mittelfeldplatz belegt, zeigte sich nach dem Turniersieg mehr als zufrieden. „Das war so nicht zu erwarten“, sagt Dichtiar. Seine Mannschaft begann furios, legte gegen den Vorjahres-Zweiten BW Voerde einen 3:0-Sieg hin, gegen die favorisierte SpVg Linderhausen ein 2:0 und gegen den später abgeschlagenen Gruppenletzten SG Vatanspor Gevelsberg ein 6:0. Das war schon fast die halbe Miete.

„Insgesamt hat Hiddinghausen sowohl in der Gruppenphase als auch in der späteren Finalrunde sowie in den Finalspielen am konstantesten gespielt“, anerkannte auch Turnierleiter Uwe Franz, der wohl noch frohlockte, als der FSV Gevelsberg im Gruppenspiel gegen Hiddinghausen mit 2:1 gewann. „Da war, wie auch im Endspiel, alles drin. Beide Spiele waren auf Augenhöhe“, so FSV-Trainer Uwe Jöns. „Schließlich müssen wir aber anerkennen, dass Hiddinghausen der verdiente Turniersieger geworden ist.“

46-jähriger Böker markiert 4:2-Endstand

Im Endspiel stand es lange Zeit ausgeglichen. Als Hiddinghausen die 3:2-Führung markierte, „haben wir hinten auf gemacht, den Torwart rausgenommen und mit einem fünften Feldspieler agiert“, so Uwe Jöns. Die Folge war kurz vor der Schlusssirene der 4:2-Treffer zum Endstand. HFV-Keeper Marc Böker, mit 46 Jahren der älteste Spieler des Turniers, hatte getroffen. „Ich habe gerufen ‘schieß einfach’“, so Frank Dichtiar. Der Keeper hörte auf seinen Trainer – und schoss einfach.

VfB im Viertelfinale wie ausgewechselt

Titelverteidiger VfB Schwelm war auf gutem Wege, zumindest wieder das Finale zu erreiche. In der Gruppenphase gab sich der Bezirksligist keine Blöße. Nur gegen den FC Silschede stotterte ein wenig der VfB-Motor, gab es „nur“ ein 3:3. Doch im Viertelfinale gegen BW Voerde – so hieß das Finale im Vorjahr – waren die Kreisstädter nicht wieder zu erkennen. „Als hätte jemand einen Schalter umgedreht. Ich hätte nie gedacht, dass die Mannschaft gegen Voerde ausscheiden könnte“, so Uwe Franz.

Linderhausen bleibt in Erwartungen zurück

Mit der SpVg Linderhausen blieb eine zweite Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Denn Linderhausen wurde durchaus als einer der Geheim-Favoriten gehandelt – zumindest als Qualifikant für das Masters ab dem kommenden Freitag. „Man hat schon gemerkt, dass Linderhausen mit Sascha Römer ein exzellenter Hallenfußballer fehlte“, hat Uwe Franz als einen Grund dafür ausgemacht, dass die Schwelmer über die Gruppenphase nicht hinaus kamen.

So verpasste Linderhausen den Sprung zum Hallen-Masters. Dagegen sind Hiddinghauser FV, FC Silschede und die SG BW Haspe bei den Hallen-Kreismeisterschaften als Qualifikanten am Start.