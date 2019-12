Schwelmer begeistert von Stimmung im „Ally Pally“

Für die Fans des Darts-Sports ist die Weihnachtszeit eine besondere Zeit. Viel Zeit, viel Muße, um der Weltmeisterschaft in London auf den heimischen Bildschirmen zu verfolgen. Alleine oder in Gruppen – letzteres ist meistens der Fall. Mittlerweile zum 27. Mal. Die am 13. Dezember begonnenen Titelkämpfe haben mittlerweile einen Kultstatus erreicht. Das hat auch der Darts-Showkampf mit Phil Taylor gezeigt, der die Gevelsberger Halle West restlos gefüllt hatte. Am 1. Januar steht der neue Titelträger fest. Das „Ally Pally“, wie der Austragungsort Alexandra Palace genannt wird, wird zum Darts-Mekka. In diesem Jahr live vor Ort Spieler des DC Hannelore aus Essen – unter anderem mit unserem Schwelmer Lokalsport-Mitarbeiter Daniel Weller.

Ende Oktober 2017: Phil Taylor löst mit seiner Darts-Show eine restlose Begeisterung in der Gevelsberger Halle West bei den 1300 Zuschauern aus. Foto: Marinko Prsa / Archiv

Vor sechs Jahren hat sich das Team gegründet. Ein junger E-Darts-Club, aber schon recht erfolgreich und vom Darts-Sport begeistert. In der C-Liga der Rhein-Ruhr-Dartsliga belegt DC Hannelore den vierten Platz. Unterteilt ist das Klassement von der D-Gruppe, der untersten Liga, bis zur Bezirksliga. Allerdings steht der sportliche Ehrgeiz im Hintergrund – auch wenn die Akteure jedes Spiel schon gewinnen wollen. Aber ganz klar steht der Spaß auch im Vordergrund.

Tickets bereits im Juli gebucht

Und so kam es auch aus einer Weihnachstfeier heraus die Idee, vor Ort den Darts-Idolen zu huldigen. „Die nächste Weihnachtsfeier machen wir auf jeden Fall im Ally Pally bei der Darts-WM“, war nämlich die einhellige Meinung in geselliger Runde. Und tatsächlich haben sich mehrere Leute gefunden, welche die Planung in die Hand genommen haben. Beim großen Run auf die Tickets bereits im Juli wurden elf Karten organisiert, wenig später Flüge und Unterkunft gebucht. Die Vorfreude auf den ersten Besuch im Mekka des Darts-Sports war riesig. Nach dem Flug, auf der Insel, „wurden wir vom klassisch englischen Wetter begrüßt“, so Weller. „Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es mit dem Taxi Richtung Alexandra Palace zur Nachmittags-Session.“

Profis spielen mit Steeldarts

Hautnah erlebte die Gruppe den Unterschied der Weltmeisterschaft zu den Ligaspielen des DC Hannelore. Beim Elektronischen Darts-Spiel sind die Pfeilspitzen wie auch die Scheibe aus Kunststoff. Der Spieler muss nicht selbst seine Punkte zusammenrechnen, das erledigt hier der Automat. Diese Variante des Darts ist eher in der Gastronomie präsent. Die Profis in London hingegen spielen Steeldarts. Dabei werfen die Spieler Pfeile mit Stahlspitzen auf eine Scheibe aus Sisalfasern. Die Akteure müssen auch hierbei nicht selbst zählen, der Ansager lässt den Palast mit seiner Stimme und dem jeweiligen Stand der Würfe ausfüllen.

Phil Taylor in Gevelsberg. Der 16-fache Weltmeister löst Ende Oktober 2017 eine Welle der Begeisterung in der Gevelsberger Halle West aus. Foto: Marinko Prsa / Archiv

Die Stimmung im „Ally Pally“ ist riesig. Eine Mischung aus Sportbegeisterung, Karneval und Ballermann ist auf den Fernsehschirmen zu sehen. „Wir mischten wir uns gut gelaunt unter die Masse, allesamt kostümierte und dartsbegeisterte Menschen“, so Daniel Weller. „Ob Ordner, Verkäufer oder Publikum, alle waren ausnahmslos positiv eingestellt.“ Eine kleine Überraschung hatte die Reise nach London zum Geschehend er Darts-WM für die Spielern vom DC Hannelore doch noch parat. „Die Halle selbst war kleiner als wir vermutet hatten, die Stimmung dafür umso besser“, sagt Daniel Weller. Und: „Die horrenden Preise für einen Pitcher Bier? Nicht der Rede wert.“

Mit dem ersten Auftritt steigt die Begeisterung

Bereits der erste Walk-On – also der erste Auftritt der Protagonisten an dem Tag – wurde gefeiert, genauso wie jeder einzelne Spieler. Wenn mal nichts geschah, hat sich das Publikum einfach selbst gefeiert. „Anders als in anderen Stadien oder Hallen war das Publikum nicht in zwei Lager geteilt. Alle waren dort, um hochklassigen Sport zu sehen und eben diesen zu feiern“, war die einhellige Meinung der Mannschaft aus Essen beim Verlassen des „Ally Pally“. „Sportlich hatten wir ebenfalls das Glück auf unserer Seite und durften uns über einige hochklassige und bis zum letzten Pfeil spannende Spiele freuen“, so Weller.

Dartsverband profitiert von der Weltmeisterschaft

Der Deutsche Dartsverband, DDV, profitiert von der immer beliebter werdenden Weltmeisterschaft, die seit Jahren auf „sport1“ live übertragen wird. Mittlerweile zählt der 1982 gegründete Verband in diesem Jahr über 600 Vereine mit über 15.000 Mitglieder in dreizehn festen Landesverbänden, die im DDV organisiert sind. Jüngster Landesverband ist Thüringen – seit 2016. Tendenz steigend. Das zeigt die Zahl, als der Verband vor neun Jahren als 98. Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund aufgenommen wurde: Im Dezember 2010 verzeichnete der Dartsverband noch gut 11.000 Mitglieder.

Übrigens haben Daniel Weller & Co. nicht den kompletten „Spieltag“ vor Ort gesehen. Denn „stilecht ging es von dort aus nach kurzem Abstecher in der Unterkunft in einen Pub“, so der Schwelmer, „um die Abend-Session zu verfolgen und den ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen.“ Nach ausgiebigem Sightseeing – auch das gehört zu einem Besuch in London – ging es zurück in die Heimat. Und auch hier war man sich einig: „Das wird nicht der letzte Ausflug des DC Hannelore zur Darts-WM gewesen sein“, beschreibt Daniel Weller die Stimmung.