Schwelm mit Happy-End im Krimi von Sandersdorf

Was war denn da los? Diese Endphase dieses Spitzenspiels der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, kann man nicht erfinden Spannung pur in den letzten Sekunden – mit einem Happy End für die Gastgeber. Die gastgebenden BSW Sixers verließen das Parkett wie begossene Pudel, nach dem der nunmehr ehemalige Spitzenreiter das 79:82 (26:22, 16:15, 22:16, 15:29) gegen den nunmehr ehemaligen Zweiten EN Baskets Schwelm hinnehmen musste. Beide Mannschaften tauschen die Plätze, die Kreisstädter grüßen den Rest der Liga vom Platz an der Sonne.

Baskets-Fans freuen sich

Es waren die letzten Sekunden, die dem geneigten Basketball-Freunde den Atem raubte – vor allem aber den mitgereisten Fans der EN Baskets, die die etwa 440 Kilometer bis Sandersdorf auf sich genommen hatten; verbunden mit einer kleinen Leipzig-Tour. Die letzte Minute der Spitzen-Begegnung, die durchaus auch dieses Attribut verdient hatte, brach an. BSW Sixers, die kurzum noch Benedikt Turudic vom Mitteldeutschen BC verpflichteten (Baskets-Trainer Falk Möller: „So einen Spieler bekommst Du nie unter Kontrolle.“) führten. Knapp mit 76:69, aber sie führten, hatten das Heft des Handels in der Hand. Wenngleich die Gastgeber in der Offensive nicht mehr die Treffsicherheit an den Tag legten, zauderten.

Gäste werden immer sicherer

Dagegen wurden die Schwelmer Schützen immer sicherer. Zunächst Montreal Scott, der um drei Zähler verkürzte. Als Nikita Khartchenkov gefoult wurde, der Kapitän seine Freiwürfe verwandelte, waren es nur noch zwei Punkte Rückstand für Schwelm – und noch 56 Sekunden auf der Uhr. Die Spannung stieg, Schwelms Leistung ebenso. Nun war es David Knudsen, den die Sixers nur mit einem Foul in den Griff bekamen. Zwei Freiwürfe, zwei Treffer, der 76:76-Ausgleiche. Noch 39 Sekunden. Als weitere zehn Sekunden später Moritz Krume mit einem Korbleger und seinen einzigen beiden Punkten des Spiels die 78:76-Führung der Gäste markierte, legte Gastgeber-Trainer Sebastian Ludwig eine Auszeit ein.

Montreal Scott mit starken Nerven

Doch den Lauf der EN Baskets Schwelm konnte auch diese (Zwangs)-Pause nicht aufhalten. Und wieder war ein Gäste-Spieler nur mit einem Foul zu stoppen. Montreal Scott erhielt zwei Freiwürfe, behielt die Nerven und Schwelm hatte nun einen Vorsprung von vier Punkten. Nicht die Welt für die letzten dreizehn Sekunden, zumal Ferdinand Zylka für Sandersdorf mit einem Dreier auf 79:80 verkürzte.

Uff, sechs Sekunden zeigt die Uhr nun an. Wie bestellt wird Scott erneut gefoult, behält Scott erneut die Nerven, trifft Scott erneut doppelt – zum 82:79-Sieg, der nun, drei Sekunden vor der Schlusssirene feststand.

EN Baskets Schwelm: Alexis (13), Meyer-Tonndorf, Krume (2), Zahariev (6), Khartchenkov (16/2), Fiorentino (5/1), Knudsen (22/4), Scott (18/2).