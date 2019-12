Schwelm. Stotternd der Start, überzeugend das weitere Spiel im Kreispokal-Achtelfinale. So erreicht RE Schwelm ins Finalturnier.

Schwelm erreicht Finalturnier um Kreispokal

Geschafft: Volleyball-Bezirksligist RE Schwelm hat das Finalturnier um den Kreispokal der Frauen erreicht. Dieser Wettstreit geht am 4. Januar in Herne in Szene. Dort werden das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel ausgetragen. Die Spielerinnen um Trainer Gereon Duwe schafften dies mit dem 3:1 (25:13; 24:26; 25:19; 25:20) im Achtelfinale gegen den TV Wanne.

Statterstart gegen TV Wanne

Die Schwelmerinnen begannen überlegen, Johanna Duwe setzt geschickt die Angreiferinnen Anika Neuhaus und Nina Vidovic sowie die wiedergenesene Jana Wagener ein. Doch dem deutlichen Satzgewinnen folgte ein jähes Ende im zweiten Durchgang. Die Spielerinnen vom TV Wanne um Routinier Tatjana Arengoldt drehten auf. RE zog sich in die Defensive zurück. Stotternd und Ideenlos agierte nun Schwelm.

Stotternd startete auch der dritte Satz, wobei Coach Duwe immer wieder einmal laut werden musste, um seine Spielerinnen zurück in die Spur zu bringen. Kathi Hans übernahm nun das Ruder in der Verteidigung, machte fortan ein sensationell gutes Spiel. Mannschaftsführerin Valentina Ferrara und Britt Heisler machten Dampf im Angriff. Nina Vidovic, Maren Luthe und Laura Lenart hatten teilweise leichtes Spiel im Block. Satzgewinn von 25:19. Das war die entscheidende Wende.

Im letzten Satz 0:5 noch gedreht

Auch wenn Schwelm im vierten Satz zunächst mit 0:5 hinten lag, ging es nun unaufhaltsam in Richtung Finalturnier. Heisler konterte mit bärenstarken Aufschlägen zum 6:5. Greta Hahne und Jule Frielingsdorf erzielten ungewöhnlich gute Werte im Block.

RE Schwelm: Greta Hahne, Britt Heisler, Kathi Hans, Anika Neuhaus, Laura Lenart, Nina Vidovic, Maren Luthe, Johanna Duwe, Valentina Ferrara, Jule Frielingsdorf, Jana Wagener.