Schwelm erinnert sich gerne an Letmathe

Schwelm. Gegen Letmathe gab es für den VfB Schwelm einen 3:0-Auftaktsieg. das darf sich aus Schwelmer Sicht am, Sonntag gerne wiederholen

An das Hinspiel gegen ASSV Letmathe hat Marco Menge eine gute Erinnerung. „Da haben wir gut gespielt“, stellt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfB Schwelm fest und fügt hinzu: „Es fühlt sich gar nicht so an, als wäre es schon so lange her.“ Zwar hatten die Schwelmer da schon – wie später immer wieder – viele Chancen liegen gelassen, doch ein Doppelpack von Michael Kluft und eine Treffer von Ngoyen Mbaba sorgten für den 3:0-Auftaktsieg.