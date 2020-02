Festtage beim Handball-Landesligisten TG Voerde. Der Spitzenreiter kommt am Sonntag. Um 17 Uhr steht das Spitzenspiel gegen den HVE Villigst-Ergste in der heimischen Sporthalle Reichenbach an. Überdies nimmt die Mannschaft fürs kommende Jahr Konturen an. Neu-Trainer Hans-Peter Müller sowie der Vorstand um Abteilungsleiter Lars Apitius und Spielerwart Werner Tweer begrüßen als ersten Neuzugang für die kommende Saison Jan Roskosch. Der Voerder kommt vom VfL Eintracht Hagen.

Der Handball-Landesligist TG Voerde mit (von links) Spielerwart Werner Tweer, Abteilungsleiter Lars Apitius, Neuerwerbung Jan Roskosch und Trainer Hans-Peter Müller. Foto: Felix Rust / WP

Roskosch bringt Erfahrungen aus der Jugend von TUSEM Essen, SG Ratingen und VfL Eintracht Hagen mit. Im Seniorenbereich hat der mittlerweile 21-Jährige in der Volmestadt gespielt, war im damaligen Zweitligakader der Hagener. Der IT-Student, der auf der Mitte und auf Linksaußen zuhause ist, „ist ein absoluter Wunschspieler, der genau in unsere Spielphilosophie passt. Ich kenne ihn aus der Zeit bei der Eintracht, dort hat er regelmäßig an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft teilgenommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er sich für uns entschieden hat. Jan kann der Mosaikstein sein, welcher der Mannschaft noch gefehlt hat“, so Hans-Peter Müller. Die Dynamik und den „super Charakter“ stellt überdies Werner Tweer heraus. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe in Voerde, ich habe bisher nur positives zu berichten. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Es ist ein junges Team, mit richtig Potenzial“, so Jan Roskosch.

Höhepunkt in Reichenbach-Halle

Aktuell gilt der Fokus der Ennepetal auf das Spiel am Sonntag. Mit drei Siegen in Serie haben die Voerder Selbstvertrauen getankt und gehen mutig in das Spiel gegen den HVE. „Solche Spiele sind Highlights, gerade in eigener Halle. Da freuen wir uns als Mannschaft natürlich drauf“, blickt TGV-Coach Kalla Paukstadt auf das Spiel. Die Aufgabe für ihn und sein Team könnte dabei kaum schwerer sein. Die Gäste, die letztes Jahr als Vizemeister den Aufstieg noch knapp verpassten, führen die Liga souverän an und kassierten erst eine einzige Niederlage. Sie legen ein enormes Tempo an den Tag, spielen defensiv variabel, was Villigst-Ergste beim 31:27-Hinspielsieg unter Beweis stellten.

Deckung entscheidender Faktor

Dass die Ennepetaler gerade in Heimspielen in der Lage sind, jeden Gegner zu ärgern, bewiesen sie in den vergangenen Jahren oft genug. Gegen den HVE möchten sie defensiv an die guten letzten Auftritte anknüpfen, um für eine Überraschung zu sorgen. „Die Deckung wird entscheidend sein“, so Paukstadt, der auf eine gut besetzte Bank hofft und sich durchaus selbstbewusst gibt.