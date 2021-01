RE Schwelm und SE Gevelsberg setzen auf das Prinzip Hoffnung

Gevelsberg/Schwelm Verlieren die Leichtatheleten eine Generation durch Corona? In Schwelm und Gevelsberg setzt man darauf, dass der Nachwuchs zurückkehrt.

Der Lockdown geht weiter. Mindestens bis Ende Januar wird das öffentliche Leben in Deutschland stark eingeschränkt bleiben, um die Coronazahlen zu drücken. Auch für die Sportler im Südkreis geht somit das Warten auf eine Rückkehr in einen regulären Trainings- und Wettkampfbetrieb weiter. Doch wie steht es beispielsweise um den Nachwuchs in der Leichtathletik? Kommen alle Kinder und Jugendliche zurück, wenn sich die Lage entspannt, oder geht schlimmstenfalls eine ganze Generation verloren? Wir haben bei Vereinen aus dem Kreis nachgefragt und hoffnungsvolle Antworten bekommen.

Offermann: "Die Kinder wollen sich bewegen!"

Klaus Rauhaus, 1. Vorsitzender von RE Schwelm, berichtet: "Ich habe viele Rückmeldungen von Nachwuchsathleten bekommen, die sehr gerne wieder Sport machen möchten. Ich bin sicher, dass viele wieder zurückkommen werden, sobald es erlaubt ist." Diese Hoffnung teilt auch Christiane Offermann, Abteilungsleiterin Leichtathletik bei den Sportfreunden Eintracht Gevelsberg. Sie sagt: "Die Kinder wollen sich bewegen! Wenn wir wieder mit dem Training starten dürfen, dann hoffe ich, dass alle wiederkommen."

Sowohl in Schwelm als auch in Gevelsberg bemühen sich die Vereinsverantwortlichen, mit den Kindern und Jugendlichen über digitale Kanäle wie WhatsApp in Kontakt zu bleiben. Es gibt Aufgaben für individuelles Training, aber auch besondere Aktionen. Im Dezember hat Offermann Schoko-Nikoläuse für ihre Athleten gekauft und auch Rauhaus berichtet: "Wir sind im ganzen Kreis unterwegs gewesen, um unseren Athleten an Weihnachten Geschenke zu bringen." Die Vereine tun vieles dafür, ihren Nachwuchs an sich zu binden.

Doch nicht immer gelingt das. Rauhaus erzählt, dass der Gesamtverein in den letzten Monaten 15 Prozent seiner Mitglieder verloren hat. Der RE-Vorsitzende hat auch Verständis dafür: "Es sind die Eltern, die den Mitgliedsbeitrag für ihre Kinder zahlen und einige sind nicht gewillt, oder in der Lage, das weiter zu finanzieren, solange es keine Gegenleistung gibt." Zugleich gibt Rauhaus aber zu bedenken, welche Folgen es hat, wenn sich weitere Mitglieder abwenden würden: "Unser Sportangebot würde sich dadurch verringern und es wäre schwer, es wieder aufzubauen. Außerdem haben wir Angestellte, die wir von den Beiträgen bezahlen müssen, auch um die mache ich mir Sorgen. Ich gebe zu, dass ich als Vorsitzender große Ängste habe, was passieren würde, wenn wir unser Angebot noch längere Zeit nicht machen könnten."

Rauhaus wünscht sich inständig, dass es bald wieder möglich sein wird, ohne Gefährdung der Gesundheit zusammenzukommen. Er betont: "Wir werben auch intern dafür, dass alle Mitarbeiter und Mitglieder die Vorgaben ernst nehmen und das Verhalten vorleben, das es braucht, um die Pandemie einzudämmen."