Vor der vorletzten Partie der Hauptrunde war bereits klar, dass die EN Baskets Schwelm die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga, ProB, erreicht haben. Mit dem 89:77 (39:44) gegen die Baskets Juniors Oldenburg steht auch fest, dass die Kreisstädter ein Platz unter den besten Vier nicht mehr zu nehmen ist und die K.o.-Phase mit einem Heimspiel am 14. März beginnen wird. Der Gegner aus der Südgruppe ist noch nicht klar, sieben Mannschaften könnten es werden.

Knudsen bester Baskets-Werfer

In das vorletzte Heim- und Hauptrundenspiel fanden die Baskets zunächst nicht richtig rein. Die ersten beiden Viertel gingen verloren. In das dritte Viertel kamen die Schwelmer wie ausgewechselt, sie waren nicht wieder zu erkennen. Und im letzten Durchgang stellten die Gastgeber endgültig die Weichen auf Sieg. Bester Werfer bei den Gastgebern war der zuletzt ins dänische Nationalteam berufene David Knudsen mit 29 Punkten. Auf der anderen Seite war es Robert Drijencic, der mit 21 Punkten erfolgreich war.

Erst 4:0-Führung, dann schlechter Start

Nach dem erfolgreichen Sprungwurf zu Beginn der Partie ging es direkt in die Offensive. Nikita Khartchenkov war mit einem Distanzwurf und einem Freiwurf zum 4:0 erfolgreich. Doch das schockte die Gäste keinesfalls. Mit einem schnellen 5:0-Run drehten sie die Führung (3.). Die Oldenburger waren nun im Spiel und ließen einen weiteren 7:0-Lauf folgen – und plötzlich stand es 6:12 (5.). Falk Möller nahm die erste Auszeit und stellte sein Team neu ein. Die Baskets versuchten nun präsenter zu sein. Mit einem schnellen 5:0-Run zum 18:19 (9.) zwangen sie Gäste-Trainer Artur Gacaev den Lauf der Schwelmer mit einer Auszeit zu unterbinden.

Kurze Ratlosigkeit im Schwelmer Team

Mit einem 18:22 ging es in das zweite Viertel. Es schien an diesem Abend ein Markenzeichen der Oldenburger. Denn wiederum ein 5:0-Lauf verschaffte ihnen Luft zum 27:18. Zwar verkürzten die Baskets auf 21:27 (12.), aber die Gäste stellten mit einem Distanzwurf die Neun-Punkte Führung wieder her. Als die Oldenburger noch einen Korb zur größten Führung drauf packten, schien eine gewisse Ratlosigkeit im Lager der Gastgeber zu herrschen. Aber nicht lange, denn die Baskets drehten nun auf. Mit einem starken Zwischenspurt kamen die Schwelmer auf 39:40 ran (19.). Und dennoch: Ein Erfolg der EN Baskets Schwelm war nach den Geschehnissen der ersten Spielhälfte eher unrealistisch.

Drittes Viertel mit klarem 24:13

Doch in der Pause wirkte entweder der berühmte Pausentee oder die Ansprache von Falk Möller. Mit viel Schwung kamen die Gastgeber zurück, Anel Alexis war es vergönnt den Ausgleich zum 47:47 zu markieren, was zugleich ein 6:0-Lauf der Baskets war (25.). Nikita Khartchenkov traf mit zwei Freiwürfen zur langersehnten Führung. Nun waren die Schwelmer bemüht diese auch zu verteidigen, wenn gleich sie bei mehreren Würfen Pech hatten das der Ball nicht in die Reuse fiel. David Knudsen nahm sich ein Herz und traf mit zwei Distanzwürfen in 25 Sekunden zur 61:55-Führung (29.). Damit nicht genug: Mit einem Korberfolg zur Viertelsirene schraubte er den Spielstand auf 63:57. Damit ging das Viertel klar mit 24:13 an die Baskets.

9:0-Lauf bringt endgültig den Erfolg

Der Motor von Knudsen schien nun heiß zu sein. Kaum war das letzte Viertel angebrochen, tanzte er durch die Oldenburger Abwehr und traf zum 65:57 (32.). Die Halle war nun endgültig wach. Dies nutzte Anel Alexis mit einem Dreier zum 68:57. Sofort nahm Artur Gacaev die fällige Auszeit. Die Baskets drückten dem Spiel nun klar den Stempel auf. Nikita Khartchenkov sorgte mit einem Distanzwurf zum 73:61 (35.). Und wiederum war es Alexis der noch einen Korb draufsetzte und schon wieder griff Gacaev zur Auszeit. Jetzt war es eine komfortable 14 Punkte Führung. Die Baskets erzielten dabei den höchsten Lauf der Partie mit 9:0. Nun war der Bann der Gäste gebrochen und die Schwelmer spielten die letzten Minuten souverän runter zum 89:77-Heimsieg.