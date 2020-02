Nach dem Spielabbruch bei Sinopspor Iserlohn geht es für Blau-Weiß Voerde am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte auf dem Platz in der Fußball-Bezirksliga. Allerdings: Ob am Tanneneck gegen ASSV Letmathe überhaupt gespielt werden kann, ist nicht absehbar. Beide Plätze, der Natur- wie der Kunstrasenplatz lagen am Freitag noch unter einer Schneedecke.

Zwar fehlen den Voerdern mit Jannis Pflüger, Gaetano Salvo und Marius Hornschuh Spieler, die schwer zu ersetzen sind, doch Trainer Lars Möske möchte trotzdem lieber spielen und keine Spielabsage. „Dann müssen eben andere in die Bresche springen“, sagt er. Dass dies funktioniert, haben die Blau-Weißen ja bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Abstiegskandidat Iserlohn

Zwar kommen die Iserlohner Vorstädter als Abstiegskandidat nach Voerde, doch von einer Pflichtaufgabe mag Möske nicht sprechen. „Da werden wir alles ‘reinwerfen müssen, um die Punkte bei uns zu behalten“, ist er überzeugt. Andererseits würde mit einem Sieg der Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößert und das Ligapatent praktisch bereits verlängert. Motivation gibt es also für die Höhendörfler zur Genüge.

Abbruch: Möske geht vom Sieg aus

Dass die abgebrochene Partie bei Sinopspor Iserlohn für seine Mannschaft gewertet wird, davon ist der BW-Trainer überzeugt. Eine endgültige Entscheidung der Spruchkammer aufgrund des Sonderberichtes des Unparteiischen steht jedoch noch aus. „Sinopspor hatte statt sechs nur zwei Ordner gestellt, beide Trainer haben trotz Roter Karten den Schiedsrichter weiter bedrängt, bis der die Partie abgebrochen hat“, berichtet Möske, der die Äußerungen der beiden Coaches nicht in den Mund nehmen mag. Er geht fest davon aus, dass die Punkte seiner Mannschaft gutgeschrieben werden. „Alles andere wäre eine Lachnummer, zumal wir ja auch geführt haben“, so Lars Möske.