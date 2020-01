Neuling aus Ennepetal bleibt nach Hinrunde am Tabellenende

In der Basketball-Oberliga wartet Neuling TG Voerde weiterhin auf den zweiten Sieg, auch die Chance, sich vom Tabellenende perspektivisch zu verabschieden. Immerhin hätte es gegen den VfL AstroStars Bochum II fast geklappt. Erst in der Verlängerung mussten sich die Ennepetaler mit 63:64 (4:10, 17:17, 19:15, 16:14, 7:8) geschlagen geben.

Freiwürfe entscheiden das Spiel

Die Mannschaft um Trainer Lukas Erdhütter ging sehr nervös und ohne eine erkennbare Struktur in das letzte Spiel der Hinrunde. Im ersten Viertel gelang es den Gastgebern nicht, einen einzigen Feldkorb zu erzielen. Die vier erzielten Punkte erfolgten von der Freiwurflinie. Und auch von dort war die Quote von 4 Punkten bei 14 Würfen alles andere als zufriedenstellend. Am Ende gab es eine miese 55-prozentige Quote. Voerde ließ hier wichtige Punkte liegen, die den Sieg hätten bedeuten können.

„Auch wenn wir offensiv sehr unbefriedigend in die Partie gegangen sind, haben wir auf der defensiven Seite nur zehn Punkte kassiert“, so Trainer JP Buchwald. Die Probleme des Trainergespanns haben sich nach dem ersten Spiel des Jahres nicht bedeutend verändert. Ihre Aufgabe ist es nun, andere Lösungsansätze als bisher zu finden oder die bisherigen intensiver und mit der nötigen Selbstverständlichkeit anzugehen. Erst dann kann die Mannschaft gut vorbereitet in die Rückrunde starten und die Tabellensituation verbessern.

Rückrunde beginnt in Lüdenscheid

Am kommenden Wochenende geht es zu den Baskets Lüdenscheid. Im Hinspiel hielten die Ennepetaler lange mit, verloren erst gegen Ende des Spiels den Boden unter den Füßen und mussten sich mit 88:74 geschlagen geben. Lukas Erdhütter: „Unser Fokus liegt in den nächsten vier Trainingseinheiten und dem Auswärtsspiel in Lüdenscheid eindeutig in der Intensität und Struktur. Wenn wir diese Punkte verbessern können, stellen sich automatisch vermeidbare Fehler ab.“

TG Voerde: Welp 6, Szarmach J. H. dnp, Szarmach F. 4, Stankowski 3, Erdhütter 25, Schäfer 10, Flehinghaus 7, Fedder 8, Rausch.