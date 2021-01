Lena Oberdorf die Nationalspielerin des Jahres 2020

Gevelsberg/Sprockhövel. Ein starkes Jahr für die 19-jährige Gevelsbergerin. Jetzt kommt eine weitere Ehrung, eine weitere Krönung hinzu.

Was für ein Jahr! Was für eine Entwicklung! So schlimm das Corona-Jahr 2020 für viele Menschen, Fußballerinnen und Fußballer sowie deren Fans auch war, so erfolgreich war es für Lena Oberdorf. Ein Karrieresprung folgte dem nächsten, ihre Leistungen wurden honoriert. Und jetzt ist die Gevelsbergerin zur Nationalspielerin des Jahres gewählt worden. Bei der Abstimmung des "Fan Clubs Nationalmannschaft" erhielt die Abwehrspielerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg 1268 Stimmen (26,8 Prozent), wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag bekannt gab. Hinter der 19-Jährigen landeten Sydney Lohmann (1055 Stimmen; 22,3 Prozent) und Lina Magull (763 Stimmen; 16,1%) von Bayern München.

Alexandra Popp dreimal auf Platz drei

Jedes Jahr bittet der Fan-Club, die Nationalspielerin und den Nationalspieler des Jahres zu wählen. Nominiert sind alle Nationalspieler, die im Jahr 2020 mindestens die Hälfte der gesamten Spielminuten absolviert haben. Im Vorjahr platztierte sich Lena Oberdorf noch als Spielerin der SGS Essen auf dem dritten Rang. Seinerzeit mit 822 Stimmen (6,6 Prozent). Die meisten Stimmen für 2019 erhielt Giulia Gwinn. Die 20 Jahre alte Allrounderin vom FC Bayern München, bei der WM 2019 in Frankreich zur besten Nachwuchsspielerin des Turniers gewählt, erhielt 6299 Stimmen (50,9 Prozent), platzierte sich vor der 19-jährigen Klara Bühl (1246 Stimmen; 10,1%) vom SC Freiburg.



Oberdorfs Mannschaftskameradin, die ebenfalls aus Gevelsberg stammende Alexandra Popp, landete in den vergangenen Jahren dreimal auf Platz drei. Im Jahr 2018 (661 Stimmen; 10,1 Prozent), als Svenja Huth gewann (2224 Stimmen; 33.9%), dann in 2016 (11.631 Stimmen; 4,7%) als Isabel Kerschowski mit 122.126 Stimmen (49,7 Prozent) weit vorne lag sowie in 2015 mit der Siegerin Melanie Leupolz (15.128 Stimmen; 29.4%).

Oberdorf war im Sommer 2020 von der SGS Essen zum VfL Wolfsburg gewechselt, verlängerte vor wenigen Tagen ihren Vertrag bis 2024. Die Trägerin der Fritz-Walter-Medaille 2020 bestritt bisher 16 Länderspiele für Deutschland (zwei Tore) und bereits 60 in der Bundesliga (24 Tore). Zuletzt an der Seite von Alexandra Popp, die beide aus Gevelsberg stammen. Lena Oberdorf spielte in ihre Jugend bei TuS Ennepetal und bei der TSG Sprockhövel, Popp hat das Fußballspielen beim FC Silschede gelernt.



