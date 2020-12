Haßlinghausen und der Plan für einen Neustart

Ennepe-Süd Im Idealfall geht es für den Kreisligisten HCH im Februar weiter. So plant der Handballverband im Niederrhein.

Vier Spiele, vier Siege. Der HC Haßlinghausen ist mit einer makellosen Bilanz in die Zwangspause gegangen. Vor dem Corona-Lockdown beherrschte der Club die Handball-Kreisliga in Wuppertal-Niederberg - zusammen mit dem Niederbergischen HC II (ebenfalls 8:0 Punkte) und der HSG Velbert-Heiligenhaus III (6:0 Punkte). Doch wie geht es weiter für die Truppe um Geschäftsführer Klaus-Dieter Hiedels und Routinier Udo Hiedels?

Zwei Varianten sind angedacht

Tatsächlich plant der Handballverband Niederrhein (HVN) einen Neustart nach dem Corona-Lockdown. Soweit es möglich ist. Zwei Varianten haben sich herauskristallisiert – beide beruhen auf der Hoffnung, dass noch im Laufe des Winters wieder trainiert und gespielt werden kann. Betroffen davon ist der HC Haßlinghausen, der bereits in die Kreisliga gestartet ist und dort einen bisher guten Eindruck hinterlassen hat. „Die Spiele, die bisher gespielt wurden, werden gewertet, die Partien, die während des Lockdowns stattgefunden hätten, fallen aus und nur die Spiele, die vor dem 11. Oktober nicht gespielt werden konnten, werden nachgeholt. Dann soll es mit dem normalen Spielplan weitergehen“, erklärt Ernst Wittgens, Präsident des HVN. Diese Regelungen würden aber zunächst nur für die Senioren gelten.

Variante eins: Start am 6.Februar

Es gibt zwei konkrete Modelle, bei denen am Ende jeweils mindestens 50 Prozent der Partien gespielt sein müssen, damit die Saison gewertet werden kann. Variante eins sieht vor, dass es Anfang Februar wieder los geht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Vereine ab dem 11. Januar wieder trainieren dürfen. Darauf haben sich das HVN-Präsidium und die Technische Kommission des HVN in einer gemeinsamen Videokonferenz geeinigt. Sollte das Training zu diesem Zeitpunkt möglich sein, würde die Saison mit den für das Wochenende am 6. und 7. Februar 2021 angesetzten Spielen fortgesetzt werden. In Gruppen mit 14 Mannschaften sollen somit 17 Spieltage, in Staffeln mit einer Mannschaftsstärke von 16 Mannschaften 19 Spieltage stattfinden. Über den Auf- und Abstieg will der Verband mittels der Quotientenregelung entscheiden.

Variante zwei: Start am 13. März

Die Variante zwei soll in Kraft treten, wenn ein regulärer Trainingsbetrieb erst ab dem 15. Februar wieder möglich ist. Dann soll der Spielbetrieb am Wochenende des 13. und 14. März wieder starten. Dann würde die Saison quasi an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie im Oktober unterbrochen wurde. Nur, dass der Rückrundenspielplan greift. Jede Mannschaft hätte am Ende der Saison einmal gegen jede andere Mannschaft gespielt. Anhand dieser Abschlusstabelle werden im Anschluss die Auf- und Absteiger ermittelt. „Wir haben den Spieltag von Anfang bis Ende der Saison durchgeplant. Es würden einfach die Spiele in der Mitte wegfallen. Wir wollen an unserem Spielplan festhalten damit die Mannschaften die Hallenzeiten nicht neu beantragen müssen“, sagt Ernst Wittgens.

Verband nimmt Ungleichheit in kauf

Dass im Falle von Variante eins manche Teams gegen einige Mannschaften dann zwei Spiele bestritten hätten und somit eine Ungleichheit der Stärke der Gegner vorliegen könnte, das „ist das Risiko, das wir in kauf nehmen“, so Wittgens. Überhaupt sei Variante eins die optimistisch geplante Lösung, die zweite Möglichkeit dagegen aber realistischer.

Vollständige Annulierung nicht ausgeschlossen

Was passiert, falls auch Mitte Februar noch nicht ins Training eingestiegen werden kann, darüber werde man sich beim HVN dann zu gegebener Zeit befassen. Eine vollständige Annullierung der Saison ist nicht ausgeschlossen. „Bisher sieht der Spielplan vor, dass die Saison im Mai endet. Wir werden alles dafür tun, dass die Saison gewertet werden kann. Sonst wird es kompliziert“, weiß Wittgens.

Ähnliches Szenario bei Volleyballern

Der Spielbetrieb im , wird ebenfalls auch nach dem Jahreswechsel noch ruhen. Über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs werden die Gremien voraussichtlich Mitte Januar beraten. Berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse von Umfragen, die der Verband bei seinen Mitgliedsvereinen zwischenzeitlich durchgeführt hat. So kann sich eine große Mehrheit der Vereine eine Verlängerung der Saison bis zu den Sommerferien vorstellen, auch wenn sich dabei die eine oder andere Überschneidung mit den Beachvolleyball-Aktivitäten ergeben könnte. Mit welchem Modus die Saison beendet werden wird, hängt vom verbleibenden Zeitfenster ab.

