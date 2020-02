Gevelsberg will wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Gevelsberg/Netphen. Die Gevelsberger HSG-Frauen sind favorisiert, wenn sie am Samstag in Netphen antreten. Sie wollen wichtige Punkte im Aufstiegskampf holen.

Im Kampf um den Aufstieg geht es für die HSG Gevelsberg-Silschede am Samstag um 16 Uhr beim TVE Netphen II um wichtige Punkte. Als Tabellenzweiter der Handball-Landesliga der Frauen gehen die Gevelsbergerinnen favorisiert in die Partie, das Hinspiel entschied die HSG gegen den Siebten mit 24:13 für sich. Das erste Aufeinandertreffen möchte HSG-Trainer Sven Heinzemann nicht überbewerten. In den letzten Wochen erhielt der TVE teils Unterstützung aus der ersten Mannschaft und fuhr einige Achtungserfolge wie den Heimsieg gegen den Spitzenreiter aus Hörde ein. „Das wird eine ganz andere Begegnung als im Hinspiel, wir sind gewarnt und werden voll konzentriert auftreten“, so Heinzemann, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann.

HSG-Frauen reisen favorisiert nach Netphen

Die Gastgeberinnen haben einige individuell starke Spielerinnen und agieren häufig im Eins gegen Eins. Dem müssen die Gevelsbergerinnen eine stabile Deckung mit aggressivem Zweikampfverhalten entgegenstellen. Das gelang zuletzt gegen den ASC Dortmund sehr gut. „Daran müssen wir anknüpfen und in der Abwehr die Voraussetzungen für unser Tempospiel schaffen“, fordert Heinzemann von seinen Spielerinnen. Von großer Bedeutung wird die eigene Chancenverwertung sein, bei der die HSG sich deutlich steigern möchte, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und weiter den Kontakt zu Hörde zu halten.