Die Serie in der Handball-Bezirksliga wird immer unheimlicher. Die Gevelsberger HSG-Reserve feiert den 13. Sieg im 13. Spiel – und vergrößert auch noch den Vorsprung an der Spitze. Denn der ärgste Verfolger Attendorn kassierte die dritte Niederlage. Auch Lössel hat sechs Minuspunkte. Derweil erreicht der abstiegsbedrohte Neuling CVJM einen Punktgewinn.

TV Neheim – HSG Gevelsberg-Silschede II 27:32 (11:19). Der Tabellenführer demonstrierte vom Anpfiff weg seine Klasse. Dank einer sehr präsenten Abwehr und hohem Tempo im Spiel nach vorne diktierte er das Geschehen vom Start weg. Nach knapp acht Minuten stand es 6:1 zu seinen Gunsten. Trainer Marco Luciano wechselte früh durch, ohne an Qualität auf dem Feld zu verlieren. Den Schwung aus dem ersten Durchgang nahmen die Gäste auch nach der Halbzeit mit. Den höchsten Vorsprung erarbeiteten sich die Gevelsberger von der Siebenmeterlinie zum 13:25 (39.). Mit dem beruhigenden Polster im Rücken schlichen sich in der Schlussviertelstunde zunehmend Fehler ein. Während sich die Gevelsberger vorne in Einzelaktionen verstrickten und unvorbereitete Würfe nahmen, ließen sie es in der Deckung an der nötigen Konsequenz vermissen. Daher war Luciano nicht durchweg zufrieden: „Die erste Halbzeit und die Phase nach der Pause waren gut, da haben wir mit viel Druck gespielt. In der Endphase war unser Spiel überheblich und fehlerhaft.“

HSG Gevelsberg-Silschede II: Soppa, Scharf – Pottkämper 8, Priggert 4, Eichhorn 4, Schubert 4, Meisterjahn 3, Peters 3, Cramer 3, Krämer 2, Viehweg 1, Kimmel, Wilhelm.

Gelungenes Debüt von Alexander Vedder

CVJM Gevelsberg – TV Arnsberg 26:26 (14:14). Nach fünf Niederlagen in Serie bedeutete das Remis einen wichtigen Punktgewinn für den Liga-Neuling, der jedoch die große Chance auf den dritten Saisonsieg liegen ließ. Allerdings gerieten die Gastgeber mit 2:8 (10.) zunächst ins Hintertreffen, bevor sie einen besseren Zugriff auf das Spiel bekamen. Das lag in erster Linie an einer klar verbesserten Deckung. Mit dem Pausenpfiff sorgte Marcel Heyde per Siebenmeter für den erstmaligen Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt waren es die Hausherren, die durchgängig in Führung lagen. Das Team von Trainer Michael Truß stellte den TVA mit einer guten Deckung vor Probleme, Keeper Alexander Vedder zeigte bei seinem Debüt für den CVJM eine hervorragende Leistung. Michael Rüggeberg erzielte 90 Sekunden vor dem Ende das vermeintlich vorentscheidende 26:23. Wie schon mehrfach in dieser Saison fehlte den Gevelsberger in der Schlussphase die Cleverness, um das Spiel nach Hause zu bringen. „Wir sind froh, endlich wieder gepunktet zu haben“, äußerte sich Truß. „Aber nach der Endphase ist es ein verlorener Punkt für uns.“

CVJM Gevelsberg: Vedder, Zankl – Drucks 4, Kling 4, Schott 4, Heyde 4/3, Rüggeberg 3, Ellinghaus 2, Schlabach je 2, van de Hoeve 1, T. Berndt 1, Lorkowski 1, Chaudoire, Rüth.