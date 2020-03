Die Gevelsberger Handball-Bezirksligisten bestätigen ihre Richtungen: die HSG-Reserve nach oben, Neuling CVJM Gevelsberg nach unten.

HVE Villigst-Ergste II – HSG Gevelsberg-Silschede II 26:32 (12:14). Der Tabellenführer gab sich auch beim Vorletzten keine Blöße, tat sich aber über die komplette Spielzeit schwer. „In Sachen Einstellung und Abstimmung haben wir nicht überzeugt, so zu spielen ist nicht unser Anspruch“, befand Trainer Marco Luciano. Nach den starken Auftritten der vergangenen Wochen erlaubte sich die HSG zwar ein schwächeres Spiel, nahm die Punkte aber dennoch weitgehend ungefährdet mit. „Die zwei Zähler sind unter dem Strich entscheidend und das Beste heute.“

Der Start gehört klar den Hausherren, die mit 5:1 (7.) in Führung gingen. Dabei profitierten sie von einigen Lücken in der Gevelsberger Deckung, die nicht ihre gewohnte Aggressivität aufs Parkett brachte. Nach gut zehn Minuten kamen die Gäste besser in die Partie und gingen kurz vor der Pause erstmals mit zwei Toren in Führung. Erst in der Schlussviertelstunde setzte sich der Favorit auf sechs Tore ab und brachte das Ergebnis mit einer konzentrierten Leistung über die Zeit.

HSG Gevelsberg-Silschede II: Steinbach, Schöler – Pottkämper 11, Meisterjahn 8, Priggert 3/1, Schubert 2, Cramer 2, Peters 2, Eichhorn Krämer 1, Viehweg, Müller, Kimmel, Wilhelm, Hofmann.

VfL Eintracht Hagen IV – CVJM Gevelsberg 28:26 (14:13). Es wäre durchaus mehr drin gewesen für den CVJM. So lautete das bittere Fazit für die Gäste nach dem Spiel. „Wir hatten definitiv die Möglichkeit, etwas Zählbares mitzunehmen. Die Niederlage ist sehr bitter“, äußerte sich Trainer Michael Truß. Sein Team legte sehr gut los und überzeugte mit einer kompakten Deckung. Nach acht Minuten führten sie mit 5:0 und waren klar dominierend. Allerdings verspielten sie die gute Ausgangsposition schnell wieder. Binnen vier Minuten stand es 5:5, die Gevelsberger machten es dem Gegner viel zu einfach.

In der zweiten Halbzeit liefen die Gevelsberger lange einem Rückstand hinterher. In den entscheidenden Momenten scheiterten sie ein ums andere Mal freistehend am gut aufgelegten VfL-Keeper. Das eigene Torwart-Gespann Gronwald/Bösel zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung, für den Sieg reicht es nicht mehr.

CVJM Gevelsberg: Bösel, Gronwald – Kling 8, Heyde 5/1, T. Berndt 4/4, Lorkowski 2, Rüggeberg 2, Drucks 2, Benner 1, Gießmann 1 Ellinghaus 1, van de Hoeve, Rüth, Schott.