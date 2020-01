Gevelsberg II mit zwölftem Sieg im zwölften Spiel

In der Handball-Bezirksliga behält die Reserve der HSG Gevelsberg-Silschede die weiße Weste. Allerdings ziehen die Schützlinge von Trainer Marco Luciano keineswegs einsam die Kreise an der Tabellenspitzen. Es bleibt bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG Attendorn-Ennest, die bisher eine Niederlage – gegen die HSG-Reserve – hinnehmen mussten und so nur zwei Zähler hinter den Gevelsbergern rangiert. Der Aufsteiger CVJM Gevelsberg müht sich weiter, bleibt Vorletzter.

HSG Gevelsberg-Silschede – TV Arnsberg 34:23 (19:15). Mit dem Sieg knüpft die Mannschaft von Trainer Marco Luciano nahtlos an die guten Leistungen aus dem letzten Jahr an. Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeber defensiv noch schwer. Das war zuallererst der Qualität des Gegners geschuldet. Im stark besetzten Rückraum des TVA stach vor allem Johannes Dame heraus, mit sechs Toren Topscorer seines Teams. Nach frühem Rückstand ging die HSG durch Alexander Kimmel mit 6:5 (12.) in Führung und gab diese nicht mehr ab. Eine schwächere Phase vor dem Seitenwechsel verhinderte ein beruhigenderes Polster.

In der zweiten Halbzeit hielten die Gevelsberger das Tempo weiterhin extrem hoch. Dominic Peters und Christopher Cramer zeigten im Rückraum sehr gute Auftritte, dazu kamen leichte Treffer im Gegenstoß. In der Schlussviertelstunde machte sich die starke Physis der HSG bemerkbar. Gut 13 Minuten vor dem Abpfiff verkürzten die Gäste auf 26:23, es sollte ihr letzter Torerfolg bleiben. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war Luciano nach dem zwölften Sieg im zwölften Spiel hochzufrieden: „Das erste Spiel nach einer Pause ist nie leicht. Die Jungs haben das gegen einen sehr guten Gegner wirklich sauber gelöst und sind eine hohe Pace gegangen.“

HSG Gevelsberg-Silschede II: Steinbach, Soppa – Peters 8, Schubert 6, Meisterjahn 5, Cramer 4, Pottkämper 3, Eichhorn 3, Va. Isenberg 2, Kimmel 2, Priggert 2/1, Wilhelm, Krämer, Viehweg.

Routinier Römer hilft CVJM

Letmather TV – CVJM Gevelsberg 29:26 (15:14). Für den Aufsteiger war es die fünfte Niederlage in Serie. Dabei bot die Mannschaft von Trainer Michael Truß den favorisierten Hausherren, die auf dem vierten Rang liegen, lange Zeit erfolgreich Paroli. Wieder einmal wäre mehr drin gewesen. Die Gäste gingen mit 1:3 (6.) in Führung und ließen sich im Verlauf der ersten Halbzeit von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer guten Deckung und ordentlicher Chancenauswertung blieben sie immer in Schlagdistanz. Im Tor zeigte Routinier Thomas Römer, der die drei etatmäßigen Keeper vertrat, eine gute Leistung.

Ihren Kampfgeist bewiesen die Gäste auch in den zweiten 30 Minuten. Nach schwachem Start und einem 18:14-Rückstand (35.) glichen sie das Spiel binnen weniger Minuten aus. Marcel Heyde verkürzte gut zwei Minuten vor dem Abpfiff auf 27:26 und nährte die Hoffnung auf einen überraschenden Punktgewinn. Die Letmather konterten, nach einem ärgerlichen Fehler des CVJM sorgten sie 40 Sekunden vor dem Abpfiff für die Entscheidung. Die Leistung kann den Gästen dennoch Mut machen mit Blick auf die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf. „Die Aufholjagd hat viel Kraft gekostet, so dass es am Ende nicht mehr ganz gereicht hat. Trotzdem nehmen wir auch etwas Positives mit“, resümierte Truß.

CVJM Gevelsberg: Römer – Kling 6, Heyde 6/1, Schott 4, Rüggeberg 2, Lorkowski 2, Drucks 2, T. Berndt 2/2, Ellinghaus 1, Rüth 1, Schlabach, Chaudoire, Gießmann.