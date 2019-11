Gevelsberg. Acht Siege, acht Spiele – das sind die Bilanzen von Gevelsberg II und Attendorn, die am Samstag (17.15 Uhr) in der Halle West aufeinander treffen.

Es steigt das Fieber in der Handball-Bezirksliga. Denn mit Gevelsberg II und Attendorn treffen die beiden Top-Mannschaften – beide sind noch ohne Verlustpunkt – aufeinander. Dazu steht Neuling CVJM vor einer schweren Aufgabe im Heimspiel

Acht Spiele, acht Siege

Acht Spiele, acht Siege. So lautet die Bilanz beider Mannschaften – HSG Gevelsberg-Silschede II und SG Attendorn-Ennest – vor dem Duell am Samstag ab 17.15 Uhr in der Halle West. Es ist gleichzeitig das Duell der besten Offensive der Liga (HSG II) gegen die beste Abwehr (SG). Die Situationen der vergangenen Spielzeit waren völlig verschieden. Während sich die HSG-Reserve lange Zeit schwer tat und nach einem Trainerwechsel im Mittelfeld landete, verpasst die SG den Aufstieg nur knapp. „Für Attendorn ist es nichts Neues, dort oben zu stehen. Wir müssen uns erst daran gewöhnen“, so HSG-Trainer Marco Luciano. Er rechnet für Samstag mit einigen hektischen Phasen, in denen es für seine Spieler heißt, die Nerven zu bewahren.

Die Gevelsberger wollen mit ihren Tugenden überzeugen und neben ihrem starken Angriffs- und Umschaltspiel eine stabile Deckung stellen. Die haben allerdings auch die Gäste, die nur knapp 22 Gegentore pro Spiel hinnehmen müssen. Vorne agieren sie gekonnt über den Kreis und haben einen spielstarken Rückraum. Es gelte, so Luciano, ab der ersten Minute den Kampf anzunehmen und den Heimvorteil zu nutzen. Personell steht nur hinter dem angeschlagenen Marcel Meisterjahn noch ein Fragezeichen.

CVJM vor schwerer Aufgabe

Rein tabellarisch trennen CVJM Gevelsberg und TV Wickede beide Teams nur zwei Punkte. Dennoch gehen die Gäste als Favorit in die Partie – zur ungewohnten Zeit am Sonntag um 17.30 Uhr in der Halle West. Nach einem schweren Start-Programm stehen die mit großen Ambitionen gestarteten Gäste bei 7:9 Punkten, zuletzt gab es einen souveränen Sieg gegen den TV Arnsberg. Auf der anderen Seite musste der CVJM nach einem guten Lauf zuletzt eine ärgerliche Niederlage hinnehmen. Trainer Michael Truß und sein Team möchten das Spiel so lange wie möglich offen halten, um womöglich eine Überraschung zu schaffen. „Wickede hat eine wirklich gute Mannschaft. Aber wir sind in der Liga angekommen und möchten sie gerade bei unserem Heimspiel ärgern“, formulierte Truß.

In der Abwehr hat sein Team in den letzten Wochen einige Fortschritte gemacht und sich an das körperlichere Spiel in der höheren Spielklasse gewöhnt. Knackpunkt dürfte einmal mehr der Angriff sein. Hier hat der CVJM in Sachen Effektivität noch Nachholbedarf.