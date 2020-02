Freundschaften müssen 60 Minuten ruhen

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor einem Derby wohl kaum sein: Während der CVJM Gevelsberg in der Handball-Bezirksliga tief im Tabellenkeller ums Überleben kämpft, steht die Zweitvertretung der HSG Gevelsberg-Silschede ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Am morgigen Sonntag kommt es ab 13.30 Uhr zum direkten Aufeinandertreffer der beiden Lokalrivalen in der Gevelsberger Halle West. Im engeren Sinne also ein Heimspiel für beide Mannschaften, denn sowohl HSG als auch CVJM tragen ihre Heimspiele in der Sporthalle an der Gevelsberger „Sportalm“ aus.

Und nicht nur die gemeinsame Spielstätte verbindet die beiden Mannschaften: „Zwischen unseren beiden Vereinen gibt es natürlich auch viele persönliche Verbindungen. Viele Spieler kennen sich persönlich von der Arbeit oder sind sogar gut miteinander befreundet“, so HSG-Coach Luciano. „Es ist aber nicht so, als gäbe es da eine extreme Feindschaft zwischen beiden Mannschaften. Da man sich einfach aus dem Privatleben gut kennt, möchte man natürlich beweisen, dass man der Bessere ist. Nach dem Spiel werden dann wieder alle freundschaftlich miteinander umgehen“, blickt Luciano voraus.

Während der Begegnung werden die Freundschaften jedoch für 60 Minuten ruhen: „Auch, wenn ich jetzt eine Floskel benutze: Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze. Wir müssen alles aus uns rausholen, denn der CVJM wird uns nichts schenken“, warnt der Trainer seine Mannschaft.

Ganz unbegründet ist Lucianos Warnung an seine Mannschaft derweil nicht, denn am vergangenen Wochenende landete der CVJM beim Tabellendritten vom TV Lössel einen Überraschungserfolg. „Wenn man unten drin steht, kann so ein Sieg gegen ein Spitzenteam Kräfte freisetzen, deshalb dürfen wir den CVJM auf keinen Fall unterschätzen“, weiß Luciano.

Etliche persönliche Verbindungen

Das neu gewonnene Selbstvertrauen nach dem ersten Sieg in diesem Jahr will der CVJM dann auch im Lokalduell unter Beweis stellen. CVJM-Trainer Michael Truß blickt mit Vorfreude auf die Partie voraus: „Das wird ein besonderes Spiel, auf das alle hinfiebern. Natürlich wissen wir, wie gut die HSG ist. Wir werden alles versuchen, sie möglichst lange zu ärgern.“

Viel zu verlieren hat der CVJM ohnehin nicht. „Als Tabellenletzter gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter erwartet niemand etwas von uns. Das kann ein Vorteil sein“, so Truß vor der Begegnung.

Für einen weiteren Überraschungserfolg nach dem Sieg am vergangenen Spieltag hat der CVJM-Coach auch schon einen Plan: „Wir müssen das starke Umschaltspiel der HSG unterbinden. Wenn sie ins Laufen kommen, sind sie am stärksten. Wenn wir punkten wollen, muss das unser Ansatz sein“, sagt Truß.

Auch aus personeller Hinsicht steht einem kampfbetonten und mitreißenden Gevelsberger Handballnachmittag nichts im Wege: Beide Mannschaften haben keine Verletzungsprobleme und treten mit dem kompletten Kader an.