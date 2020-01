Ennepetaler Jugend soll von Kooperation profitieren

Beim Ticken des Balles macht sich ein schmatzendes Geräusch bemerkbar: Haftharz. Auf dem Hallenboden klebt es. Die Profihandballer des VfL Eintracht Hagen aus der dritten und der TV Emsdetten aus der zweiten Bundesliga gaben sich in der Reichenbach-Halle ein Freundschaftsspiel der Spitzenklasse. Anlass dafür lieferte die Kooperation der TG Voerde mit den Profis aus der Nachbarstadt, die bis in den Jugendbereich ragen wird.

Unkomplizierte Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme zwischen den Handballabteilungen der TG Voerde und dem VfL Eintracht Hagen war sehr unkompliziert. Mithilfe des gleichen Sponsors wurde der Wunsch nach einem weiteren Kooperationsverein für die Hagener kommuniziert und stieß bei den Ennepetalern sofort auf positive Resonanz. Nach dem offiziellen Handschlag sollte kurzumschlossen ein Testspiel an der Halle in Ennepetal veranstaltet werden und die Kooperation der beiden Handball-verrückten Vereine besiegeln.

Riebelings Hochachtung vor Eintracht

Fabian Riebeling, Vorstandsmitglied der Voerder Handballer und Mittelmann in der ersten Landesliga-Garnitur, resümiert seinen positiven Eindruck des ersten Treffens mit Eintracht-Geschäftsführer Fynn Holpert. „Das war ein super sympathisches Gespräch“, so Riebeling. Als Holpert den Voerdern die Zukunftspläne seines Vereins schilderte, fanden sich die Ennepetaler in den Vorstellungen wieder. Auch auf der Hagener Seite schien die Kooperation eine gute Erweiterung ihres Wirkungsradius darzustellen. „Wir waren super froh, als das Angebot kam, Partnerverein von Eintracht Hagen zu sein“, erklärt Riebeling. Ein Kooperationsverein? Das würde eine neue Erfahrung für Voerde sein, dennoch nahmen sie diese Aufgabe an. „Man muss aber schon anerkennen, dass das ein ziemlich großer Verein hier in der Gegend ist“, so Riebeling mit Hochachtung gegenüber Eintracht. „Fynn Holpert hat als ehemaliger Nationalspieler auch ganz andere Kontakte als wir.“ Trotz der unterschiedlichen Niveaus, auf denen die Vereine agieren, haben Organisation und Planung des Testspiels problemlos funktioniert. „Die Vorbereitungen verliefen so einfach, es war alles reibungslos. Man hat auf positive Weise gar nicht gemerkt, dass es Zweit- und Drittligisten sind.“

Voerde will Höhenluft schnuppern

Mittels der Kooperation möchten die Ennepetaler ein wenig Höhenluft schnuppern und von der Professionalität der Eintracht zehren. Die TG möchte unter anderem ihre spielerische Entwicklung mannschaftsübergreifend ankurbeln, indem sie das Hagener Angebot an Trainer-Fortbildungen wahrnehmen. „Wir erhoffen uns durch die Kooperation ein bisschen Expertise abzubekommen. Vielleicht können wir auch ein bisschen von ihrer Infrastruktur lernen und davon profitieren“, wünscht sich Riebeling.

Trainingseinheit für TGV-Nachwuchs

Ein erstes sichtbares Beispiel: Vor dem Testspiel der Eintracht gegen Emsdetten gab es mit den Hagener Profis eine Trainingseinheit für den Nachwuchs der TG Voerde. Die Kinderaugen strahlten. Auf Voerder Seite soll durch den in der kommenden Saison eingesetzten Cheftrainer Hans-Peter Müller die hergestellte Bindung zwischen den Vereinen intensiviert werden und näher zusammenrücken. Müller agierte nämlich bereits als Co-Trainer bei den Handballern im gelb-grünen Trikot aus der Volmestadt.

Spieler schrubben das Harz weg

Nach einem rasanten Duell der Profis lehnen sich die Spieler neben den Zuschauern bei einer Bratwurst zurück und verfolgen auf der aufgestellten Leinwand beim Public Viewing die noch laufende Handball-EM. Währenddessen verteilen Riebeling & Co. spezielles Reinigungsmittel auf dem Hallenboden, da die Nutzung von Haftharz in der Reichenbach-Halle untersagt ist. Die Spitzenklasse hat ihre Spuren hinterlassen. „Heute müssen wir die Halle schrubben“, so Riebeling.