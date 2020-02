Ennepetal-Rüggeberg: Kein Training auf eigenem Platz

Nahom Afewerki ist neu bei RW Rüggeberg. Jan Pagenkämper, Can Sevnic, Tim Rudat und Florian Rimpel zählen nicht mehr zum ständigen Kader. Valentin Degenhardt und Christoph Mooren sind verletzt. Der Spielerkreis aus dem Ennepetaler Höhendorf der Trainer Philip Mull, Stefan Coscia und Robert Kassner schrumpft. Zur Rückrunde der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, sind es 18 Feldspieler.

Mooren bereits im Sommer verletzt

Bei Rüggeberg gibt es eine Gruppe an Spielern, die noch angemeldet ist, aber nicht mehr regelmäßig zum Training und zu den Spielen erscheinen wird: Pagenkämper spielt noch Handball beim Landesligisten TG Voerde. Darauf möchte er den Fokus legen. Das war bereits in der Hinrunde so. Auch Tim Rudat gehört nicht zu dem ständigen RWR-Kader – aus beruflichen Gründen und wegen seiner Probleme mit der Achilles-Sehne. Can Sevnic ging wegen fehlender Fitness nach der Hinrunde in die Zweite. Rimpel kommt in der Rückrunde ebenfalls nur noch sporadisch.

Auf der anderen Seite gibt es die verletzen Spieler Degenhardt und Mooren. Mooren verletzte sich allerdings bereits im Sommer am Meniskus. Wegen einer Operation muss er noch die nächsten Wochen Pause machen. Co-Trainer Robert Kassner macht sich aber wegen der personellen Lage keine Sorgen. „Wir werden es irgendwie deichseln“, sagt er und verweist auf die eigene A-Jugend und die zweite Mannschaft. Er gibt aber zu, dass es zu „Engpässen“ kommen könnte.

Der eigene Nachwuchs spielt in der Kreisliga B. Sie ist erst in diesem Jahr entstanden. Die Akteure dürfen ab April für die Senioren spielen. Aber schon vorher sollen sie eingebunden werden. In den nächsten Wochen und Monaten sollen „immer drei oder vier Spieler zu unserem Training kommen“, sagt Kassner.

Mannschaft weicht im Winter aus

In der Vorbereitung spielte und trainierte Rüggeberg kein Mal auf dem eigenen Naturrasen, der bis jetzt geschont wurde. Bei dem letzten Training vor dem ersten Meisterschaftsspiel soll es aber das erste Mal wieder auf Rasen gehen.

Rüggeberg wich auf die Kunstrasen-Plätze in Altenvoerde und Büttenberg aus und absolvierte einen großen Teil des Trainings in der Halle. Dazu gab es drei Tests: gegen den Kreisligisten Hasper SV (4:2), gegen den Bezirksligisten FSV Gevelsberg (2:5) und beim 3:2 (2:0) gegen den Kreisligisten SG BW Haspe traf Neuzugang Nahom Afewerki zum ersten Mal für seine neue Mannschaft (2.). Joris Reyes-Mellado sorgten für die weiteren Tore. Ein letztes Testspiel ist für den Sonntag geplant. Rüggeberg tritt beim Bezirksligisten SG Massen an.

Saisonstart gegen Ararat

Nächste Woche wird es ernst, wenn am 16. Februar die Saison mit dem Meisterschaftsspiel auf dem eigen Platz gegen SV Ararat Gevelsberg startet. Dann könnte auch Nahom Afewerki sein Meisterschafts-Debüt für Rüggeberg geben. Afewerki ist der einzige Neue bei Rüggeberg. Er kommt vom Liga-Konkurrenten TuS Ennepetal II. „Er ist im Eins gegen Eins sehr stark. Das hilft uns, weil wir in unserem Kader wenige Spieler haben, die das können. Er ist sehr schnell, muss sich aber in der Defensive und Taktik verbessern“, sagt Kassner über Afewerki.

Das Ziel für die Rückrunde steht für Kassner fest. Er erinnert sich an die letzten Jahre und möchte nicht wieder eine katastrophale Rückrunde spielen wie die vergangenen beiden Male . . .