Sprockhövel/Ennepetal. Derbyzeit in der Fußball-Oberliga, Freitagabend, Flutlicht. Besondere Atmosphäre. „Das sind die Situationen, die ich am Fußball so liebe, das hat einen ganz besonders charmanten Touch“, sagt Alexander Thamm, Trainer des TuS Ennepetal. Er gastiert mit seinen Mannen bei der TSG Sprockhövel am Baumhof. Ein Evergreen, der immer wieder Spannung verspricht – und auch gehalten hat. Los geht es um 19.30 Uhr.

Bilanz spricht gegen Ennepetal

Die Bilanz spricht gegen die Gäste aus Ennepetal, die aktuelle Tabellensituation für die Klutertstädter. Und so wird auch das Vorspiel zum Evergreen. Heute wie in der vergangenen Spielzeiten beteuern beider Trainer – Andrius Balaika für den Gastgeber und Alexander Thamm für die Gäste –, dass es keinen Favoriten gibt, dass diese Begegnung völlig offen sei.

Klar ist, dass beide Mannschaften unter Zugzwang stehen, bei müssen gewinnen, habe eine längere erfolg- beziehungsweise sieglose Zeit hinter sich. Gleich fünf Spiele in Folge haben weder Sprockhövel noch Ennepetal gewinnen können. Der letzte dreifache Punktgewinn datiert vom 13. Oktober, als Sprockhövel daheim die SF Siegen mit 3:0 besiegte und als Ennepetal ebenfalls daheim mit 3:1 gegen Paderborn II die Oberhand behielt. Immerhin gelang den Klutertstädtern in dieser Phase drei Remis – mit dem 2:2 gegen Gütersloh, jeweils dem 1:1 gegen ASC Dortmund und Westfalia Rhynern.

Viel Arbeit hatte die Ennepetaler Abwehr um Maik Bollmann (l., rotes Trikot) und Florian Gerding im März 2018 – als Gastgeber TSG Sprockhövel mit 2:1 gewann. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Dass Sprockhövel in den vergangenen Spielen auch fünfmal verloren hat, ficht Alexander Thamm wenig an. „Da waren knappe und unglückliche Niederlagen bei. Da hätte Sprockhövel auch als Sieger vom Platz gehen können“, so Ennepetals Übungsleiter. In der Tat ärgern sich die Gastgeber über die letzten drei Spiele, die jeweils knapp mit 1:2 endeten – gegen Rheine, Münster II und Holzwickede. Das zehrt an den Nerven. So sehr, dass sich TSG-Geschäftsführer André Meister genötigt sah, eine mögliche Trainer-Frage im Keim zu ersticken.

Wie wirkt sich die Pause aus?

„Sprockhövel hat eine gute Mannschaft, die einen sehr schnellen Fußball spielt“, so Thamm. „Die Mannschaft besteht aus guten und gestandenen Spielern.“ Indes weiß Thamm nicht, wer wie fit sein wird – auch noch nicht wirklich in seinem Kader. Der Grund liegt in der Pause, die am vergangenen Wochenende wegen des Totensonntages die Liga hatte. „Beide Mannschaften wissen nicht wirklich, wo sie stehen. Das gibt dem Derby einen weiteren Moment der Spannung“, sagt Thamm.

Ibrahim Bulut fehlt TSG-Defensive

Ennepetal wird mit kompletten Kader antreten können. Stefan Siepmann ist im Mannschafts-Training, wird zumindest seinen Platz im Kader haben. Ersatz-Keeper Florian Schneider steht möglicherweise nicht zur Verfügung. Der Bänderriss von Anton Markus Cichos ist noch nicht auskuriert. Doch diese Personalien haben keinen Einfluss auf die Start-Formation.

„Ennepetal ist mit qualitativ hochwertigen Spielern ausgestattet“, sagt TSG-Trainer Andrius Balaika, der wieder mit Christian Antwi-Adjej rechnen kann, aber dem Rechtsverteidiger Ibrahim Bulut (Nasenbeinbruch) fehlt. „Wir müssen schnell und flach spielen, Spielfreude entwickeln.“ Der Trainer spricht von einer Krise, in der die TSG aktuell steckt. Zumindest ist aktuell Abstiegskampf angesagt. „Wir haben aber ganz normal weitergearbeitet und am vergangenen Wochenende auch wirklich frei gemacht, um Kraft zu tanken und uns mal etwas vom Fußball zu erholen.