Eine erfolgreiche Dekade für den TuS Ennepetal

Ennepetal. Es war eine Saison, die nicht ganz zur Zufriedenheit ausgefallen ist. Der TuS Ennepetal spielte mal hui, mal pfui – in der Westfalenliga der Spielzeit 2011/2012. Nicht immer attraktiv, meistens effektiv. Doch weil, der Fußballverband mal wieder was neu geordnet hat, feierten die Klutertstädter als Viertplatzierter den größten Erfolg der Vereinsgeschichte: den Aufstieg in die Oberliga, in die Beletage Westfalens. Meister wurde übrigens die SG Wattenscheid vor SpVgg Erkenschwick und TuS Heven. Das war zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. Eine Dekade in die wir als lokale Sportredaktion blicken, um die Mannschaft samt Trainer des Jahrzehnts aufzustellen.

Unser Trainer des Jahrzehnts: der zweifache Aufsteiger Helge Martin. Foto: Michael Scheuermann

Der Trainer des Jahrzehnts

Für Meistertrainer Helge Martin war dies der Schluss- und Höhepunkt seiner Station am Bremenstadion. Im Sommer 2008 war er gekommen, führte den damaligen Landesligisten ein Jahr später zu Meisterschaft und Westfalenliga-Aufstieg. Die Grundlage des derzeitigen Erfolges, der Grund, dass Helge Martin für unsere lokale Sportredaktion der Trainer des Jahrzehntes für den TuS Ennepetal ist.

Nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels im Juni 2012 kam die Verabschiedung. Ein Spiel, das mit einem müden 1:1 gegen Kaan-Marienborn endete. „Das war keine Offenbarung, die wir zum Saisonabschluss gezeigt haben. Vielleicht lag es auch daran, dass wir eigentlich vor drei Wochen aufgestiegen sind“, bilanzierte seinerzeit Martin. „Ich bin froh, dass El Youbari getroffen hat. Er hat sich so für seinen Willen belohnt.“

Der unbesiegte Landesliga-Meister

Thomas Riedel, schon damals der erfahrene Sportliche Leiter des TuS Ennepetal, bezeugte seinen großen Respekt vor der Leistung des scheidenden Trainers. Er kniete hin, putzte und küsste die Schuhe des Trainers. Dieser Trainer hatte die Mannschaft zunächst von der Landes- in die Westfalenliga und jetzt von der Westfalen- in die Oberliga geführt. Schöner kann kaum ein Abschied sein. Beim Abschied dankten Vorsitzender Dr. Michael Peiniger und Abteilungsleiter Norbert Lewandowski dem Trainer Helge Martin für die tollen Jahre und die großartigen Erfolge. Helge Martin betonte derweil, dass er beim TuS Ennepetal eine tolle Zeit gehabt habe.

Der Blick ins letzte Jahrzehnt

In beiden Mannschaften – die, die Helge Martin in die Westfalenliga und die er in die Oberliga führte – stehen Spieler, die wir als lokale Sportredaktion für die Elf des zweiten Jahrzehnts aufstellen. Viele von ihnen haben die ersten Meriten bereits im ersten Jahrzehnt des zweiten Jahrtausend gesammelt, haben den Aufstieg aus der Landes- in die Verbandsliga, der späteren Westfalenliga gemeistert – und wie! Der Kreispokalsieger 2009 wurde ungeschlagen Meister der Landesliga – bei 26 Siegen und sechs Remis sowie einem Torverhältnis von 90:20. Des weiteren haben sie mit den Grundstein für den Weg in die Oberliga gelegt. Doch der Reihe nach.

Unser Ennepetaler TuS-Torwart des Jahrzehnts: Marvin Weusthoff. Foto: Michael Scheuermann

Der Torwart

Der TuS Ennepetal hatte in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe guter Keeper, die die Mannschaft den Erfolg ab der Kreisliga bis in die Oberliga mit ermöglicht hat. Einer sticht im vergangenen Jahrzehnt besonders heraus: Marvin Weusthoff, von vielen Trainer als einer, wenn nicht sogar der beste Torwart der Oberliga bezeichnet. Im Sommer 2013 kam der Polizist vom TuS Heven aus Witten zum Bremenstadion und löste Jan Held (mittlerweile beim Liga-Konkurrenten ASC Dortmund) sowie Robert Moewes (mittlerweile beim chilenischen Klub AC Barnechera; Primera División B) ab. Nach wie vor rettet den Ennepetaler so manchen Punkt dank seiner Glanzparade und guten Reflexe.

Die Innenverteidigung

Die Ennepetal Abwehr des vergangenen Jahrzehntes hat in der Innenverteidigung die beide kopfball- wie offensivstarken Spieler Maik Bollmann und Björn Sobotzki. Beide haben sich immer wieder in ihren jeweiligen Formation in die Angriffe eingeschaltet, haben so manches wichtige Tor erzielt – meist per Kopf. Bollmann ist im Sommer 2014 von RW Ahlen gekommen. Sobotzki ist so etwas wie ein Eigengewächs, ein Hiesiger – spielte in der Jugend bei BW Voerde, hatte neben den Ennepetalern noch den VfB Schwelm, FSV Gevelsberg, VfL Rüggeberg und aktuell die SpVg SW Breckerfeld als Verein. Drei Spielzeiten Westfalenliga, vier in der Oberliga für den TuS Ennepetal sowie ein Oberligajahr übrigens für den TuS Heven hat „Pommes“, wie der Defensivspieler auch gerufen wird, als Stationen.

Ein Außenverteidiger des Jahrzehnts: Ennepetals Eigengewächs Dennis Niggeloh (weißes Trikot). Foto: Michael Scheuermann

Die Außenverteidigung

Mit Florian Gerding stellt die lokale Sportredaktion einen weiteren Dauerbrenner und -renner für die Elf des Jahrzehnts des TuS Ennepetal. Auf der rechten Außenbahn sorgt der als „Mister Zuverlässig“ bekannte Spieler hinten für Sicherheit, nach vorne sorgt er überdies für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Gefürchtet sind seine Flankenläufe, seitdem er im Juli 2013 vom SV Schermbeck an die Ennepe gewechselt ist. Ein echtes Eigengewächs ist Dennis Niggeloh, der nicht nur auf der Außenbahn, sondern auch im Mittelfeld sich wie zu Hause fühlt. Bis zum Sommer 2013 spielte der durchaus auch lautstark werdende Akteur im Bremenstadion, dann ging es über Voerde und FSV nach Breckerfeld.

Die Doppel-Sechs

Die Abfangjäger für die Defensive spielen im Mittelfeld auf der Sechser-Position. Hier haben wir zwei Spieler als Doppelsechs nominiert. Christian Hausmann ist mittlerweile einer der Routiniers in der Ennepetaler Elf. So ist er es auch in der Elf des Jahrzehnts. Vom Niederrhein-Oberligisten Wuppertaler SV kommend spielt er seit der Saison 2014/2015 für den Oberligisten TuS Ennepetal. Zuletzt gelang ihm nach einem Kreuzbandriss das Comeback. „Glück auf, der Steiger kommt“ hieß es, als Timo Erdmann gleich zweimal beim TuS Ennepetal anheuerte. Unvergessen ist sein Hammer aus der zweiten Reihe. Fast von der Mittellinie gelang dem Bergmann der eine oder andere Treffer. Aktuell steht er in der Mannschaft des Westfalenligisten DJK TuS Hordel.

Seit zehn Jahren im Kader: der Mittelfeldspieler des Jahrzehnts Kapitän Abdulah El Youbari. Foto: Michael Scheuermann

Der Dauerrenner

Konstanz wird beim TuS Ennepetal groß geschrieben, Das zeigt sich auch in der weiteren Nominierung für die Elf des vergangenen Jahrzehntes. Eine Dekade ist er in Diensten der Klutertstädter: Kapitän Abdulah El Youbari. Pfeilschnell, immer torgefährlich, nicht zu schade, auch in der eigenen Abwehr zu helfen. „Eine gute Abwehrarbeit beginnt im Angriff“, pflegt der aktuelle Ennepetaler Trainer Alexander Thamm zu sagen. „Abi“, wie der Spieler gerufen wird, füllt diese These mit Leben aus. Auch neben dem Platz ist der Deutsch-Marokkaner eine wichtige Figur– für die Stimmung, für das Mannschaftsgefüge. Unvergessen seine schwere Verletzung, als er im März 2014 in einem Freitagsspiel gegen Herne das Schien- und Wadenbein brach. El Youbari brauchte lange Zeit, aber er kämpfte sich zurück, ist inzwischen wieder als Stammspieler und Leistungsträger nicht aus der Mannschaft wegzudenken.

Der Fast-Invalide

Ein wichtiger Spieler bei der Landesliga-Meisterschaft ohne Niederlage – bei nur sechs Remis – und dem Westfalenliga-Aufstieg war Florian Hesterberg. Ein schmächtiger Bursche mit großem Durchsetzungsvermögen, dem guten Auge für die Mitspieler – und torgefährlich war er auch noch. Überdies stabilisierte er die Mannschaft in der Westfalenliga, schaffte den Aufstieg und wurde im Sommer 2012 zusammen mit Trainer Helge Martin verabschiedet. Das war zu einem Zeitpunkt, als völlig unklar war, ob Hesterberg in absehbarer Zukunft überhaupt wieder vor den Ball hätte treten können. Der Mittelfeldmann hatte seinen mittlerweile sechsten Mittelfußbruch erlitten – an jedem Fuß drei. Und? Er konnte weiter spielen, kickt derzeit für die SpVg SW Breckerfeld.

Stürmer des Jahrzehnts: Radoslaw Dorszewski, der mit Sadat Dautovic ein kongeniales Duo bildete. Foto: Michael Scheuermann

Das kongeniale Sturm-Duo

„Das ist schon ein kongeniales Duo im Sturm. So etwas findet man selten“, lobte Thomas Riedel als Sportlicher Leiter sowohl vom damaligen Landesligisten VfL Rüggeberg als auch vom damaligen Landes- und Westfalenligisten TuS Ennepetal. In beiden Mannschaften sorgte das Sturmdou Radoslaw Dorszewski, der jetzt Rado Dorsch heißt, und Sadat Dautovic für Alarmstufe Rot in den gegnerischen Strafräumen. Standen beide auf dem Platz, war der Ennepetaler Angriff nicht auszumachen. Dorsch wechselte im Sommer 2014 in die Hansestadt und steht bis heute in den Reihen des A-Ligisten SpVg SW Breckerfeld; allerdings ist der mittlerweile 40 Jahre alte Mittelstürmer in der aktuellen Saison noch ohne Einsatz. Dautovic spielte anschließend noch beim FC Wetter und beim Hasper SV, wurde Trainer. Zuletzt beim Bezirksligisten FSV Gevelsberg, wo er aus beruflichen Gründen im Herbst 2016 seine Demission einreichen musste.