Dreimal alleine Schoger beim Torefestival in Gevelsberg

Drei Gegentore gegen TSK Hohenlimburg – das war Uwe Jöns, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Gevelsberg, eigentlich etwas zu viel. Aber nach dem 6:3 (1:2)-Sieg war er am Ende doch versöhnt. „Unterm Strich bin ich zufrieden“, erklärte er. Die Effektivität der Gäste hatte ihn aber verblüfft: „Aus vier Chancen machen sie drei Tore, wir brauchen für unsere sechs mehr als ein Dutzend.“

Vier Chancen, drei Tore der Gäste

FSV-Torjäger Matthias Schoger eröffnete den Torreigen im Stefansbachtal mit einem sehenswerten Treffer aus 28 Metern in den Winkel des Hohenlimburger Tores. „Das war ein Strahl – der Torwart konnte nur noch hinterherschauen“, staunte Jöns. Es sollte der erste von insgesamt drei Treffern an diesem Tag für „Schogi“ sein.

Geschockt waren die Gäste indes nicht. Sie nutzten eine numerische Überlegenheit, als Fabian Rösner minutenlang verletzt behandelt wurde, zum Ausgleichstreffer. Für Rösner ging es dann doch nicht weiter, er wurde von Silvio Buchholz ersetzt, der unter der Woche noch mit Magen-Darm-Problemen gekämpft hatte.

Neuling führen zweimal

Den Gästen gelang aber auch gegen wieder komplette Gevelsberger noch mehr: Per Freistoß, Marke „unhaltbar“, brachten sie sich kurz vor der Pause in Führung.

Aber die Gevelsberger schlugen zurück. Erneut Schoger mit seinem zweiten von insgesamt drei Treffern stellte die Tordifferenz wieder auf Null. Und erneut gelang dem Aufsteiger die Führung, als die FSV-Defensive eine Abseitsstellung reklamiert und das Spielen eingestellt hatte. Fatalerweise standen zwar zwei Spieler im passiven Abseits, der Torschütze jedoch nicht.

Vier Tore in letzten 25 Minuten

„Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis weitere Tore für uns fallen würde“, resümiert Jöns. Die Hohenlimburger lassen ja häufig nach 60, 70 Minuten nach, so auch diesmal in Gevelsberg. So gelangen in den letzten 25 Minuten noch vier Treffer zum verdienten Sieg. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden – mit dem Spielverlauf nicht so ganz“, bekannte Uwe Jöns nach dem letzten Schlusspfiff in diesem Jahr.