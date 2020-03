Welch’ ein Fußball-Wochenende. Ob in der Oberliga oder in der Kreisliga – der Sonntag hatte kuriose Geschichten zu bieten. Happy-End inklusive. Aus Ennepetal kamen die eindrucksvollsten Geschehnisse

Dass sich der FC Blau-Weiß Voerde als „Dorfverein“ versteht, in dem der familiäre Zusammenhalt groß geschrieben wird, wurde am Sonntag wieder einmal unter Beweis gestellt. Weil Sinan Akbaba, Trainer der zweiten Kreisliga-Mannschaft, seine schwangere Frau ins Krankenhaus begleitete, bat er Lars Möske, den Chefcoach der ersten Bezirksliga-Mannschaft, sein Team im Spiel gegen die Spvg. Linderhausen zu betreuen. Selbstverständlich sagte Möske sofort zu und delegierte die Betreuung der ersten Mannschaft, die anschließend gegen den SC Hennen antrat, an seinen Co-Trainer Daniel Frölich.

Freudige Nachricht während des Spiels

Noch während des Spiels der Reserve erhielt Möske den Anruf von Sinan Akbaba, der mitteilte, dass sein erstes Kind da und, wie die Mutter, wohlauf sei. Damit wächst die Blau-Weiß-Familie dann weiter. Für die Voerder war es damit jedoch nicht an guten Nachrichten getan. Trainer Sinan Akbaba konnte während des Spiels im Krankenhaus ansehen, wie sein Sohn geboren wurde. Gleichzeitig sammelte die Mannschaft mit dem 3:2 gegen Linderhausen wichtige Punkte im, Kampf gegen den Abstieg „Es ist schön, dass wir ihm heute dieses zusätzliche Geschenk machen konnten”, so Vertreter Lars Möske.

Frühjahrsputz durch den „Familienvater“

Und auch „Familienvater“ Olaf Steinhaus, der Vereinsvorsitzende, hat das „Heim“ der Voerder Fußballer, die Sportanlage „Am Tanneneck“ einem gründlichen Frühjahrsputz unterzogen. Nicht nur hat er die bislang nur im Rohbau stehenden Trainerbänke fertiggestellt und verkleidet sowie mit Plexiglasscheiben versehen, sondern auch den Baumbestand rund um den Platz erheblich ausgedünnt. So wirkt das Terrain erheblich lichter und heller. Völlig ungewohnt ist, dass dadurch jetzt vom Sportplatz der Blick auf die Firma Dorma an der Breckerfelder Straße frei ist.

Torausbeute ist rekordverdächtig

Das passt zum kuriosen Spieltag der Kreisliga A, in der 39 Treffer erzielt wurden. Gleich zweimal gab es das 5:3 als Ergebnis. das macht einen Schnitt von 4,8 Tore pro Spiel. Auf die bisherige Gesamtsaison gesehen durchaus rekordverdächtigt. In den bisherigen Spielen gab es 706 Tore zu bejubeln, was einen Schnitt von 4,4 Treffern pro Spiel ausmacht.

Frölich neuer Trainer von RW Rüggeberg

Wie berichtet werden Lars Möske und Daniel Frölich zum Saisonende ihre Tätigkeit bei BW Voerde beenden. Während Möske zunächst eine Pause einlegt, übernimmt Frölich in der neuen Saison den Kreisligisten RW Rüggeberg. „Ich habe dort ja lange gespielt und nach einiger Überlegung zugesagt, nachdem ich vom Verein angesprochen worden war“, sagt Daniel Frölich. „Das ist für mich ja praktisch der Heimatverein, aber trotzdem fällt mit der Abschied von Voerde nicht leicht“, fügt er hinzu. „Das ist schon eine tolle Truppe. Am Tanneneck will er auf jeden Fall bis zum letzten Spiel alles geben, um die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen. Im Juli wartet dann die erste Aufgabe als verantwortlicher Trainer auf Daniel Frölich. Bisher ist er in Rüggeberg schon als Übungsleiter bei den Alten Herren im Einsatz.

Thamm mit ungewöhnlichem Kniff

Schlecht gespielt, dennoch gewonnen. So war es beim Oberligisten TuS Ennepetal. Insbesondere die ersten 45 Minuten waren grottenschlecht. Trainer Alexander Thamm hätte alle zehn Feldspieler – Keeper Marvin Weusthoff bildete eine rühmliche Ausnahme, war der sichere und entscheidende Rückhalt beim 2:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Schermbeck – zur Pause auswechseln können. Stattdessen nutzte er die Pausenansprache, um die Akteure mit einem ungewöhnlichen Kniff in die Pflicht zu nehmen. „Ich habe den Spielberichtsbogen genommen“, so Thamm. „Dann bin ich jeden einzelnen Spieler angesprochen, ihm tief in die Augen geschaut und gefragt, ob er auch wie es im Spielbericht steht, tatsächlich auf dem Platz war.“

Das hat offensichtlich gewirkt. Ein wenig jedenfalls. Die Ennepetaler kamen mit mehr Mumm aus der Kabine aufs Feld. Dennoch: So richtig überzeugend war die Partie nicht. Immerhin aber standen am Ende drei Punkte – und ein weiteres Lob vom Trainer. „Die Jungs haben sich nicht hängen lassen, haben die Kritik angenommen“, sagt der Trainer nach der Begegnung. „Vor allem, dass sie nicht gegenseitig die Schuld an der schlechten Vorstellung gegeben haben und sehr Selbstkritisch mit dem Geschehen umgegangen sind, ist gut“.